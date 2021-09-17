Грандіозна прем'єра "Маскараду" на 1+1: чим здивує країну перший епізод нового сезону шоу

Першим на сцену вийде яскравий Папуга з Ріо.

Вже 18 вересня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра другого сезону найзагадковішого шоу країни під назвою "Маскарад".

Окрім вже знайомих персонажів, у шоу з'являться і нові герої, за образами яких ховаються публічні персони. Кожного епізоду п'ять супергероїв виходитимуть на сцену та демонструватимуть свої таланти – співочий, танцювальний та вражатимуть вміннями в оригінальному жанрі.

Першим на сцену вийде яскравий Папуга з Ріо, який здивував країну своїм образом. Папуга має двометрові крила та понад 2 тис пір'їнок, закріплених вручну. Персонаж продемонструє танцювальний талант та змусить зіркові команди рухатись.

"Я - мрія кожної сеньйорити. Обожнюю яскраве життя. Вже багато років красуні пташки в захваті від мене, а моя харизма зносить їм дах. Декілька разів на тиждень я цвірінькаю свої історії, а вони не зводять з мене очей. Таблоїди нещодавно приписували мені роман з Золотою Жар-Птицею, але я вперше зізнаюсь – моє серце вільне", - дав підказку про себе загадковий Папуга.

Наступною запалить сцену міфічна діва, неймовірна Медуза Горгона. Суперзірка продемонструє оперний вокал у п'ять октав.

неймовірна Медуза Горгона / пресслужба каналу "1+1"

Покаже свій акробатичний талант зваблива Кішка. Суперзірка проведе майстер-клас та змусить Ігоря Ласточкіна та Дантеса виконати акробатичні трюки.

зваблива Кішка / пресслужба каналу "1+1"

На сцену вийдуть ще два нових героїв. Хто саме це буде, глядачі дізнаються вже 18 вересня о 20:20.

За правилами шоу, кожного епізоду зірок чекає "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези щодо зірок, прихованих у казкових образах. Переможця "Ліпсінк батлу" визначатимуть глядачі в залі. Кожного епізоду будуть відкриті імена двох суперзірок у фантастичних костюмах. До інших трьох героїв наступного епізоду приєднаються ще двоє нових.

Нагадаємо, що "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим другого сезону шоу став Тімур Мірошниченко.

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