Грайлива Alyosha у мінісукні похизувалася стрункими ніжками, залізши на драбину

Артистка поділилася своїми філософськими роздумами.

Українська співачка Alyosha потішила шанувальників своєю новою гарною фотографією.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася кадром, на якому постає у мінісукні насиченого синього кольору та на підборах. Волосся артистки розпущене, а образ доповнила сумочка білого кольору через плече.

instagram.com/alyoshasinger

На фотографії Alyosha зазнімкована на драбині. Таким чином виконавиця похизувалася гарними стрункими ніжками. Під фото співачка залишила свої філософські роздуми:

"У величі космічного простору існують і наші з вами великі бажання, і почуття. Добре, коли тебе підтримують вірою і коханням, тоді з'являються крила і досягати здійснення бажань легше. А буває, що плетешся один і та драбина, і ті сходи такі високі, важкі...але дорога є завжди! Не зупиняйтеся, коли тяжко. Бо, те, чого ви досягаєте на самоті - пізнання себе, а значить і Всесвіту! Гармонії зі світом і світла в душі!" – побажала Alyosha.

instagram.com/alyoshasinger

Шанувальники, своєю чергою, оцінили гарну фігуру кумирки, а також підтримали її думку щодо досягнень мети.

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