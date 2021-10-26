Грайлива Аніта Луценко у комплекті та з рожевим кроликом ошелешила сексіфігурою

Зірка влаштувала сміливий фотосет.
Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вкотре продемонструвала свою струнку фігуру.
Так, зірка вирішила влаштувати доволі сміливий фотосет. Для фото, якими знаменитість поділилась у своєму Instagram, Аніта одягнула рожевий корсет, трусики та панчохи з підтяжками.
Цікаво, що на одному зі знімків тренерка тримала у руках рожевого кролика, який додав її образу грайливості.
У дописі під фото Аніта не була багатослівною. Вона лише коротко написала англійською: "На добраніч".
Фани зірки були більш говіркими. Зокрема, вони зазначили, що не очікували побачити тренерку у такому образі.
- Трішки вульгарно!
- Вам личать такі жіночі образи. Побачила вас з іншого боку. Дуже гарно!
- Дуже не очікувано бачити вас такою.
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