Грайлива Аніта Луценко у комплекті та з рожевим кроликом ошелешила сексіфігурою

Грайлива Аніта Луценко у комплекті та з рожевим кроликом ошелешила сексіфігурою

Зірка влаштувала сміливий фотосет.

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вкотре продемонструвала свою струнку фігуру.

Так, зірка вирішила влаштувати доволі сміливий фотосет. Для фото, якими знаменитість поділилась у своєму Instagram, Аніта одягнула рожевий корсет, трусики та панчохи з підтяжками.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

Цікаво, що на одному зі знімків тренерка тримала у руках рожевого кролика, який додав її образу грайливості.

Аніта Луценко / instagram.com/anitasporty

У дописі під фото Аніта не була багатослівною. Вона лише коротко написала англійською: "На добраніч".

Фани зірки були більш говіркими. Зокрема, вони зазначили, що не очікували побачити тренерку у такому образі.

Трішки вульгарно!

Вам личать такі жіночі образи. Побачила вас з іншого боку. Дуже гарно!

Дуже не очікувано бачити вас такою.

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