Грайлива Дуа Ліпа в напівпрозорому комбінезоні спокусливо повигиналася на столі

Грайлива Дуа Ліпа в напівпрозорому комбінезоні спокусливо повигиналася на столі

Артистка похизувалась гарною фігурою.

Британська співачка Дуа Ліпа часто ділиться відвертим контентом.

Зірка полюбляє носити відвертий одяг та робити неабияк спокусливі світлини. Артистка черговий раз це підтвердила, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram порцію пікантних фото.

Дуа Ліпа повигиналася на столі / instagram.com/dualipa

Зірка позувала перед камерою у напівпрозорому обтислому комбінезоні. На фото виконавиця еротично повигиналася на столі. Вона похизувалась своїми довгими ніжками, підтягнутим животиком та апетитними стегнами.

Свій образ зірка доповнила яскравим макіяжем, взуттям на підборах та бірюзовим парео, ймовірно, для того, щоб приховати свої сіднички.

Дуа Ліпа в комбінезоні / instagram.com/dualipa

"Якщо кохання - це азартна гра, дозволь мені кинути кісточки", - грайливо підписала допис співачка.

Шанувальники неабияк оцінили нові світлини виконавиці. Вони засипали її компліментами:

У тебе неймовірна усмішка!

Це надто гаряче!

Ти королева!

Нагадаємо, нещодавно володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова поділилася новим пікантним роликом. На відео зірка уявила себе рятівницею Малібу.

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