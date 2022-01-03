Грайлива Наталка Денисенко у боді задерла ногу та випнула пружні сіднички

Зірка неабияк потішила своїх фанів.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася новими світлинами.

Так, зірка опублікувала у своєму Instagram серію знімків, на яких позувала в білому боді та в масці з заячими вухами. До слова, артистка задерла одну ніжку та випнула свої пружні сіднички. Наталка грайливо позувала перед камерою.

Наталка Денисенко у боді / instagram.com/natalka_denisenko

До речі, Денисенко поділилася з прихильниками, що дуже розслабилася під час новорічних свят. Зірка чудово зустріла 2022 рік.

Втім, Наталка запевнила, що від понеділка вже починає працювати у звичному для неї режимі.

"Я так розслабилася за ці дні, але від сьогодні вже з задоволенням увійду до звичного режиму", - поділилася акторка.

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