Сніжана Бабкіна у купальнику похизувалася пружними сідницями на тлі моря

Акторка поділилася новим фото з відпочинку.
Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно продемонструвала фігуру без фотошопу, знову потішила фанів світлиною у купальнику.
У своєму Instagram знаменитість додала знімок, на якому усміхненою позує у морі. Так, на світлині Сніжана зображена у звабливому чорному суцільному купальнику та з маскою для дайвінгу на голові.
Допис акторки прокоментував її чоловік: "Уся в справах, уся в справах! Як ти все встигаєш?"
На що Сніжана відповіла: "Встигаю, тому що у мене є ти".
Нагадаємо, нещодавно Сніжана Бабкіна у купальнику похизувалася стрункою талією та розповіла про нове хобі. Зірка проводить час разом з сім'єю на відпочинку у Туреччині.