Грайлива Тіна Кароль в екстраміні похвалилася пишним бюстом і тонкою талією

Зірка захопила виглядом.
Співачка Тіна Кароль звела з розуму фанатів новим сексапільним луком.
На сторінці в Instagram 36-річна зірка розмістила ефектний знімок, на якому постала у чорній мінісукні на тонких бретельках. Виконавиця підкреслила пишний бюст, тонку талію та розкішні ніжки. Волосся артистки грайливо розвіювалося, а сама Тіна усміхалася на камеру.
"Меланхолійний жовтень подарує нам музику для кохання", – заінтригувала прихильників співачка.
Юзери, зі свого боку, потішили кумирку приємними словами.
- Ну що за красуня! А очі то як горять
- Неймовірна
- Ви забрали наші серденька
- Красива
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