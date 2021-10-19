Грайлива Тіна Кароль в екстраміні похвалилася пишним бюстом і тонкою талією

Зірка захопила виглядом.

Співачка Тіна Кароль звела з розуму фанатів новим сексапільним луком.

На сторінці в Instagram 36-річна зірка розмістила ефектний знімок, на якому постала у чорній мінісукні на тонких бретельках. Виконавиця підкреслила пишний бюст, тонку талію та розкішні ніжки. Волосся артистки грайливо розвіювалося, а сама Тіна усміхалася на камеру.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

"Меланхолійний жовтень подарує нам музику для кохання", – заінтригувала прихильників співачка.

Юзери, зі свого боку, потішили кумирку приємними словами.

Ну що за красуня! А очі то як горять

Неймовірна

Ви забрали наші серденька

Красива

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