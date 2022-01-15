Грайливі танці дівчат у боді та вишуканий ресторан: Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей

Грайливі танці дівчат у боді та вишуканий ресторан: Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей

Зірці виповнилося 50 років.

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, вчора, 14 грудня, відсвяткував свій ювілей.

Знаменитому ведучому виповнилося 50 років. Від самого ранку Ектор отримував різноманітні привітання від друзів, відомих людей, колег та фанів.

Як Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей / instagram.com/hectorjimenezbravo

Втім, відсвяткував день народження кухар в колі близьких йому людей. До слова, зібрати гостей зірка вирішив у вишуканому ресторані. Там він частував своїх друзів різними смачними стравами.

Як Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей / instagram.com/hectorjimenezbravo

Окрім цього, на гостей чекало багато сюрпризів. Зокрема, їх розважали дівчата, які виконували грайливі танці в боді.

Як Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я був в колі друзів. Насолоджувався моментом", - поділився кухар.

До речі, друзі також влаштували ведучому сюрприз. Вони підготували йому іменинний торт зі свічками. Ектор загадав бажання, яке обов'язково збудеться.

Як Ектор Хіменес-Браво відсвяткував ювілей / instagram.com/hectorjimenezbravo

Читайте також: