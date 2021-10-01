Грег Чапкіс показав красуню-дружину у боді та привітав її з днем народження

Жінці виповнюється 38 років.
Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс повідомив про свято у його родині.
Так, дружина танцівника Ембер сьогодні, 1 жовтня, святкує свій день народження. Їй виповнюється 38 років. З цієї нагоди в Instagram Чапкіс поділився серією пікантних світлин, на яких зображена його кохана.
На фото жінка позує в чорному боді з глибоким декольте.
Окрім цього, танцівник також поділився сімейними світлинами, де постає разом зі своєю дружиною та двома синами.
"Хочу привітати з днем народження мою прекрасну королеву. Ми з хлопцями дуже щасливі, адже ти у нас є. Ти найкращий друг, дружина, мама, партнерка", - зворушливо привітав дружину зі святом Грег.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав, як дружина в піжамі привітала його з днем народження. Ведучому виповнилося 37 років.