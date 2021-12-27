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Грег Чапкіс подарував коханій на Новий рік машину вартістю 89 тисяч євро

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Грег Чапкіс подарував коханій на Новий рік машину вартістю 89 тисяч євро

Грег Чапкіс з дружиною / instagram.com/gregchapkis

Хореограф зробив дуже щедрий подарунок дружині.

Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс завчасно потішив свою дружину Ембер подарунком на Різдво та Новий Рік.

Так, на сторінці в Instagram Грег поділився кадрами та похизувався, який подарунок Санта підготував коханій та його родині. Чапкіс придбав Ембер розкішну автівку Mercedes-Benz CLS Coupe. Її вартість варіюється від 69 до 89 тисяч євро.

Дружина Грега Чапкіса / © instagram.com/gregchapkis
Дружина Грега Чапкіса / instagram.com/gregchapkis
© instagram.com/gregchapkis
instagram.com/gregchapkis

"Санта прийшов раніше цього року. І він хотів переконатися, що дорога його маленької родини буде стильною. Щасливого Різдва Ембер,  Ніколя, Макс. Татко любить вас дуже сильно", - підписав кадри з автівкою Грег.

© instagram.com/gregchapkis
instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс з родиною / © instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс з родиною / instagram.com/gregchapkis

Своєю чергою, шанувальники оцінили такий щедрий подарунок Чапкіса своїй родині: "Це круто, бро", "коли важка праця приносить свої плоди", "дуже гарний подарунок".

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