Грег Чапкіс подарував коханій на Новий рік машину вартістю 89 тисяч євро

Хореограф зробив дуже щедрий подарунок дружині.
Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс завчасно потішив свою дружину Ембер подарунком на Різдво та Новий Рік.
Так, на сторінці в Instagram Грег поділився кадрами та похизувався, який подарунок Санта підготував коханій та його родині. Чапкіс придбав Ембер розкішну автівку Mercedes-Benz CLS Coupe. Її вартість варіюється від 69 до 89 тисяч євро.
"Санта прийшов раніше цього року. І він хотів переконатися, що дорога його маленької родини буде стильною. Щасливого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Татко любить вас дуже сильно", - підписав кадри з автівкою Грег.
Своєю чергою, шанувальники оцінили такий щедрий подарунок Чапкіса своїй родині: "Це круто, бро", "коли важка праця приносить свої плоди", "дуже гарний подарунок".
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