Грег Чапкіс показав рідкісні фото свого помітно підрослого сина і привітав його з 16-річчям

Танцівник показав, як Ніколя змінювався з роками.
Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс, повідомив про важливе свято в його родині.
Син танцівника святкує день народження. Ніколя виповнюється 16 років. Тож, Чапкіс з нагоди важливого свята присвятив синові допис в Instagram. Хореограф адресував підлітку теплі слова з привітаннями та побажаннями.
"З днем народження, Ніколя! Я так тебе люблю! Неймовірно, як швидко ти ростеш, і я так пишаюся бачити, яким дивовижним молодим чоловіком ти стаєш. Сподіваюся, у тебе був найкращий 16-й день народження!" – звернувся до сина Чапкіс.
Грег також опублікував рідкісні фото з Ніколя. Серед знімків були й ті, де син танцівника був ще зовсім маленьким, а також ті, які зроблені нещодавно. Як зазначив Грег Чапкіс, Ніколя неабияк швидко подорослішав, утім йому приємно бачити, ким виростає підліток.
Нагадаємо, нещодавно у родині співака MONATIK було свято. Синові знаменитості виповнилося дев'ять років. Виконавець показував, як із дружиною оригінально вітав Данила зі святом.
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