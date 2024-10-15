Грег Чапкіс показав рідкісні фото свого помітно підрослого сина і привітав його з 16-річчям

Син легендарного Григорія Чапкіса, хореограф Грег Чапкіс, повідомив про важливе свято в його родині.

Син танцівника святкує день народження. Ніколя виповнюється 16 років. Тож, Чапкіс з нагоди важливого свята присвятив синові допис в Instagram. Хореограф адресував підлітку теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Син Грега Чапкіса / Фото: instagram.com/gregchapkis

"З днем народження, Ніколя! Я так тебе люблю! Неймовірно, як швидко ти ростеш, і я так пишаюся бачити, яким дивовижним молодим чоловіком ти стаєш. Сподіваюся, у тебе був найкращий 16-й день народження!" – звернувся до сина Чапкіс.

Син Грега Чапкіса / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег також опублікував рідкісні фото з Ніколя. Серед знімків були й ті, де син танцівника був ще зовсім маленьким, а також ті, які зроблені нещодавно. Як зазначив Грег Чапкіс, Ніколя неабияк швидко подорослішав, утім йому приємно бачити, ким виростає підліток.

Грег Чапкіс із сином / Фото: instagram.com/gregchapkis

Син Грега Чапкіса / Фото: instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, нещодавно у родині співака MONATIK було свято. Синові знаменитості виповнилося дев'ять років. Виконавець показував, як із дружиною оригінально вітав Данила зі святом.

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