"Греммі-2022": список номінантів найпрестижнішої музичної премії

Церемонія нагородження відбудеться 31 січня у Лос-Анджелесі.

Стали відомі номінанти найпрестижнішої музичної премії "Греммі-2022", церемонія нагородження якої відбудеться в Лос–Анджелесі 31 січня 2022 року.

У прямій трансляції з музею Греммі оголосили імена тих, хто побореться за так званий "музичний "Оскар". Цікаво, що частину номінантів оголосив соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид.

Тож, цього року лідером за кількістю номінацій став американський співак Джон Батіст, їх у нього 11. Зокрема, артист побореться за статуетку у двох головних категоріях – "Запис року" та "Альбом року".

Джон Батіст / Associated Press

Джастін Бібер, H.E.R. і Doja Cat отримали 8 номінацій, а Біллі Айліш і Олівія Родріго – 7. У спину їм дихають Lil Nas X, Леді Гага та Канье Вест

Також цього року додалися дві нові номінації – "Найкращий світовий музичний виступ" у світовій музиці і "Найкращий міський альбом" для латиноамериканських виконавців.

Список номінантів

Запис року:

Тоні Беннетт, Леді Гага – I Get a Kick Out of You

Brandi Carlile – Right On time

Джон Батіст – Freedom

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

ABBA – I Still Have Faith in You

Олівія Родріго – Drivers License

Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Silk Sonic – Leave the Door Open

Біллі Айліш – Happier Than Ever

Альбом року:

Олівія Родріго – SOUR

Тоні Беннет та Леді Гага – Love For Sale

Джастін Бібер – Justice

Doja Cat – Planet Her

Drake – Certified Lover Boy

H.E.R. – Back of My Mind

Тейлор Свіфт – Evermore

Біллі Айліш – Happier Than Ever

Lil Nas X – MONTERO

Джон Батіст – We Are

Каньє Вест – Donda

Пісня року:

Біллі Айліш – Happier Than Ever

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Ед Ширан – Bad Habits

Brandi Carlile – Right on Time

Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Олівія Родріго – Drivers License

Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches

Silk Sonic – Leave the Door Open

H.E.R. – Fight for You

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Найкращий новий артист:

Arlo Parks

Олівія Родріго

Arooj Aftab

Джиммі Аллен

Finneas

Finneas (брат Біллі Айліш) / Associated Press

Baby Keem

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Saweetie

Найкраще вокальне поп–виконання:

Джастін Бібер – Anyone

Бренді Карлайл – Right On Time

Біллі Айліш – Happier Than Ever

Аріана Гранде – Positions

Олівія Родріго – drivers license

Найкраща танцювальна композиція:

Afrojack & Девід Гетта – Hero

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak

Caribou – You Can Do It

Tiësto – The Business

Джеймс Блейк – Before

Rüfüs Du Sol – Alive

Ólafur Arnalds та Bonobo – Loom

Найкраща рок–пісня:

Kings Of Leon – The Bandit

Mammoth WVH – Distance

Пол Маккартні – Find My Way

Weezer – All My Favorite Songs

Foo Fighters – Waiting On A War

Найкраща R&B пісня:

Giveon – Heartbreak Anniversary

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Silk Sonic – Leave The Door Open

SZA – Good Days

H.E.R. – Damage

Найкраща реп–пісня:

DMX, Jay–Z, Nas – Bath Salts

Kanye West, Jay–Z – Jail

Saweetie, Doja Cat – Best Friend

J. Cole, 21 Savage, Morray – MY. LIFE

Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties

Найкращий кліп:

AC/DC – Shot in the Dark

Тоні Беннетт, Леді Гага – I Get a Kick Out of You

Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches

Джон Батіст – Freedom

Біллі Айліш – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Олівія Родріго – Good 4 U

Нагадаємо, The Weeknd відмовився від номінації на "Греммі–2022". Артист торік звинувачував керівництво премії в корупції. Пізніше музикант виступив із заявою, що проти того, щоб його музика була представлена у номінаціях премій. І він таки виконав свою обіцянку.

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