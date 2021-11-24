"Греммі-2022": список номінантів найпрестижнішої музичної премії

Церемонія нагородження відбудеться 31 січня у Лос-Анджелесі.
Стали відомі номінанти найпрестижнішої музичної премії "Греммі-2022", церемонія нагородження якої відбудеться в Лос–Анджелесі 31 січня 2022 року.
У прямій трансляції з музею Греммі оголосили імена тих, хто побореться за так званий "музичний "Оскар". Цікаво, що частину номінантів оголосив соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид.
Тож, цього року лідером за кількістю номінацій став американський співак Джон Батіст, їх у нього 11. Зокрема, артист побореться за статуетку у двох головних категоріях – "Запис року" та "Альбом року".
Джастін Бібер, H.E.R. і Doja Cat отримали 8 номінацій, а Біллі Айліш і Олівія Родріго – 7. У спину їм дихають Lil Nas X, Леді Гага та Канье Вест
Також цього року додалися дві нові номінації – "Найкращий світовий музичний виступ" у світовій музиці і "Найкращий міський альбом" для латиноамериканських виконавців.
Список номінантів
Запис року:
- Тоні Беннетт, Леді Гага – I Get a Kick Out of You
- Brandi Carlile – Right On time
- Джон Батіст – Freedom
- Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)
- ABBA – I Still Have Faith in You
- Олівія Родріго – Drivers License
- Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches
- Doja Cat, SZA – Kiss Me More
- Silk Sonic – Leave the Door Open
- Біллі Айліш – Happier Than Ever
Альбом року:
- Олівія Родріго – SOUR
- Тоні Беннет та Леді Гага – Love For Sale
- Джастін Бібер – Justice
- Doja Cat – Planet Her
- Drake – Certified Lover Boy
- H.E.R. – Back of My Mind
- Тейлор Свіфт – Evermore
- Біллі Айліш – Happier Than Ever
- Lil Nas X – MONTERO
- Джон Батіст – We Are
- Каньє Вест – Donda
Пісня року:
- Біллі Айліш – Happier Than Ever
- Doja Cat, SZA – Kiss Me More
- Ед Ширан – Bad Habits
- Brandi Carlile – Right on Time
- Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise
- Олівія Родріго – Drivers License
- Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches
- Silk Sonic – Leave the Door Open
- H.E.R. – Fight for You
- Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)
Найкращий новий артист:
- Arlo Parks
- Олівія Родріго
- Arooj Aftab
- Джиммі Аллен
- Finneas
- Baby Keem
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid Laroi
- Saweetie
Найкраще вокальне поп–виконання:
- Джастін Бібер – Anyone
- Бренді Карлайл – Right On Time
- Біллі Айліш – Happier Than Ever
- Аріана Гранде – Positions
- Олівія Родріго – drivers license
Найкраща танцювальна композиція:
- Afrojack & Девід Гетта – Hero
- Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak
- Caribou – You Can Do It
- Tiësto – The Business
- Джеймс Блейк – Before
- Rüfüs Du Sol – Alive
- Ólafur Arnalds та Bonobo – Loom
Найкраща рок–пісня:
- Kings Of Leon – The Bandit
- Mammoth WVH – Distance
- Пол Маккартні – Find My Way
- Weezer – All My Favorite Songs
- Foo Fighters – Waiting On A War
Найкраща R&B пісня:
- Giveon – Heartbreak Anniversary
- Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
- Silk Sonic – Leave The Door Open
- SZA – Good Days
- H.E.R. – Damage
Найкраща реп–пісня:
- DMX, Jay–Z, Nas – Bath Salts
- Kanye West, Jay–Z – Jail
- Saweetie, Doja Cat – Best Friend
- J. Cole, 21 Savage, Morray – MY. LIFE
- Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties
Найкращий кліп:
- AC/DC – Shot in the Dark
- Тоні Беннетт, Леді Гага – I Get a Kick Out of You
- Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon – Peaches
- Джон Батіст – Freedom
- Біллі Айліш – Happier Than Ever
- Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)
- Олівія Родріго – Good 4 U
Нагадаємо, The Weeknd відмовився від номінації на "Греммі–2022". Артист торік звинувачував керівництво премії в корупції. Пізніше музикант виступив із заявою, що проти того, щоб його музика була представлена у номінаціях премій. І він таки виконав свою обіцянку.
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