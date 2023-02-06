"Греммі-2023": Бейонсе запізнилася на власне нагородження, а Меган Фокс прийшла зі струсом мозку

Пропонуємо переглянути, як минула премія, та ознайомитися з повним списком лауреатів.
У ніч проти 6 лютого у Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі відгриміла 65-та за рахунком престижна музична премія "Греммі".
Так, ведучим заходу цьогоріч став комік Тревор Ноа, який вів дві попередні церемонії нагородження. До речі, зіркові гості теж були серед ведучих. Так, нагороди довірили вручати реперці Cardi B, актору Двейну Джонсону та навіть першій леді США Джилл Байден.
Не минула премія без рекордів. Виконавиця Бейонсе отримала одразу чотири статуетки та стала володаркою найбільшої кількості "Греммі" в історії. Однак з виконавицею сталася неприємна ситуація. Вона потрапила у затор, тож запізнилася на власне нагородження.
Тим часом акторка Меган Фокс теж була присутня на церемонії нагородження. Навіть кепський стан здоров'я не завадив знаменитості відвідати захід. Так, Меган прийшла зі струсом мозку та зламаним зап'ястям.
З музичними номерами на шоу виступали Бренді Карлайл, Стіві Вандер, Lizzo, Гаррі Стайлс, Sheryl Crow, Сем Сміт та багато інших.
Повний список переможців Греммі-2023:
"Альбом року": Гаррі Стайлс - Harry's House
"Пісня року": Bonnie Raitt – Just Like That
"Запис року": Lizzo – About Damn Time
"Найкращий новий артист": Самара Джой
"Найкраще музичне відео": Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film
"Найкраща реп-пісня": Кендрік Ламар – The Heart Part 5
"Найкращий реп-альбом": Кендрік Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers
"Найкраще сольне попвиконання": Адель – Easy on Me
"Найкраще попвиконання дуетом / групою": Sam Smith & Kim Petras – Unholy
"Найкращий вокальний попальбом": Гаррі Стайлс – Harry’s House
"Найкраща рок-пісня": Brandi Carlile – Broken Horses
"Найкращий рок-альбом": Оззі Осборн - Patient Number 9
"Найкращий танцювальний запис": Бейонсе - Break My Soul
"Найкраще R&B-виконання": Muni Long - Hrs & Hrs
"Найкращий R&B-альбом": Роберт Гласпер - Black Radio III
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