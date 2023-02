"Греммі-2023": Бейонсе запізнилася на власне нагородження, а Меган Фокс прийшла зі струсом мозку

У ніч проти 6 лютого у Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі відгриміла 65-та за рахунком престижна музична премія "Греммі".

Так, ведучим заходу цьогоріч став комік Тревор Ноа, який вів дві попередні церемонії нагородження. До речі, зіркові гості теж були серед ведучих. Так, нагороди довірили вручати реперці Cardi B, актору Двейну Джонсону та навіть першій леді США Джилл Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Не минула премія без рекордів. Виконавиця Бейонсе отримала одразу чотири статуетки та стала володаркою найбільшої кількості "Греммі" в історії. Однак з виконавицею сталася неприємна ситуація. Вона потрапила у затор, тож запізнилася на власне нагородження.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Тим часом акторка Меган Фокс теж була присутня на церемонії нагородження. Навіть кепський стан здоров'я не завадив знаменитості відвідати захід. Так, Меган прийшла зі струсом мозку та зламаним зап'ястям.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

З музичними номерами на шоу виступали Бренді Карлайл, Стіві Вандер, Lizzo, Гаррі Стайлс, Sheryl Crow, Сем Сміт та багато інших.

Виступ Сема Сміта / Фото: Associated Press

Повний список переможців Греммі-2023:

"Альбом року": Гаррі Стайлс - Harry's House

Гаррі Стайлс / Фото: Associated Press

"Пісня року": Bonnie Raitt – Just Like That

"Запис року": Lizzo – About Damn Time

"Найкращий новий артист": Самара Джой

Самара Джой / Фото: Associated Press

"Найкраще музичне відео": Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film

"Найкраща реп-пісня": Кендрік Ламар – The Heart Part 5

"Найкращий реп-альбом": Кендрік Ламар - Mr. Morale & The Big Steppers

"Найкраще сольне попвиконання": Адель – Easy on Me

"Найкраще попвиконання дуетом / групою": Sam Smith & Kim Petras – Unholy

"Найкращий вокальний попальбом": Гаррі Стайлс – Harry’s House

"Найкраща рок-пісня": Brandi Carlile – Broken Horses

"Найкращий рок-альбом": Оззі Осборн - Patient Number 9

"Найкращий танцювальний запис": Бейонсе - Break My Soul

"Найкраще R&B-виконання": Muni Long - Hrs & Hrs

"Найкращий R&B-альбом": Роберт Гласпер - Black Radio III

