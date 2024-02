"Греммі-2024": тяжкохвора Діон розчулила появою, а Свіфт побила рекорд премії і нарвалася на критику

У неділю, 4 лютого, у Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі".

Вести 66-й за рахунком захід довірили гумористу Тревору Ноа. Найбільше статуеток отримала американська співачка Фібі Бріджерс, яка є учасницею Boygenius.

Фібі Бріджерс / Фото: Associated Press

Тим часом виконавиця Майлі Сайрус отримала перше "Греммі". Перемогу знаменитості принесла пісня Flowers, яка завірусилася в Мережі та стала справжнім хітом.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

А от співачка Тейлор Свіфт побила рекорд. Артистка учетверте отримала статуетку в номінації "Альбом року". За 66 років існування премії жодному артистові ще не вдавалося це зробити. Щоправда, Свіфт дісталося й трішки критики.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Річ у тім, що на заході була присутня невиліковно хвора легендарна співачка Селін Діон, у якої діагностували синдром м'язової скутості. Артиста, попри недуг, прийшла на церемонію та навіть вручала статуетки.

Селін Діон / Фото: Associated Press

Селіон Діон віддавала нагороду Тейлор Свіфт. Однак виконавиця вийшла на сцену, забрала нагороду, навіть поглядом не окинула Діон та не відповіла на привітання. Свіфт звинуватили у зневажливому ставленні до колеги.

Селін Діон і Тейлор Свіфт / Фото: скриншот з відео

Згодом співачки опублікували спільне фото з обіймами, тим самим дали зрозуміти, що жодних приводів для хвилювання немає.

Список переможців "Греммі-2024":

"Альбом року": Тейлор Свіфт - Midnights

"Пісня року": Біллі Айліш - What Was I Made For

"Запис року": Майлі Сайрус - Flowers

"Найкращий новий артист": Вікторія Моне

"Найкраще сольне попвиконання": Майлі Сайрус - Flowers

"Найкраще попвиконання дуетом/гуртом": SZA, Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine

"Рок-виконання": Boygenius - Not Strong Enough

"Рок-альбом": Paramore - This Is Why

"Вокальний попальбом": Тейлор Свіфт - Midnights

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

