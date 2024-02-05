"Греммі-2024": тяжкохвора Діон розчулила появою, а Свіфт побила рекорд премії і нарвалася на критику

Пропонуємо ознайомитися зі списком лауреатів престижної премії.
У неділю, 4 лютого, у Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі".
Вести 66-й за рахунком захід довірили гумористу Тревору Ноа. Найбільше статуеток отримала американська співачка Фібі Бріджерс, яка є учасницею Boygenius.
Тим часом виконавиця Майлі Сайрус отримала перше "Греммі". Перемогу знаменитості принесла пісня Flowers, яка завірусилася в Мережі та стала справжнім хітом.
А от співачка Тейлор Свіфт побила рекорд. Артистка учетверте отримала статуетку в номінації "Альбом року". За 66 років існування премії жодному артистові ще не вдавалося це зробити. Щоправда, Свіфт дісталося й трішки критики.
Річ у тім, що на заході була присутня невиліковно хвора легендарна співачка Селін Діон, у якої діагностували синдром м'язової скутості. Артиста, попри недуг, прийшла на церемонію та навіть вручала статуетки.
Селіон Діон віддавала нагороду Тейлор Свіфт. Однак виконавиця вийшла на сцену, забрала нагороду, навіть поглядом не окинула Діон та не відповіла на привітання. Свіфт звинуватили у зневажливому ставленні до колеги.
Згодом співачки опублікували спільне фото з обіймами, тим самим дали зрозуміти, що жодних приводів для хвилювання немає.
Список переможців "Греммі-2024":
"Альбом року": Тейлор Свіфт - Midnights
"Пісня року": Біллі Айліш - What Was I Made For
"Запис року": Майлі Сайрус - Flowers
"Найкращий новий артист": Вікторія Моне
"Найкраще сольне попвиконання": Майлі Сайрус - Flowers
"Найкраще попвиконання дуетом/гуртом": SZA, Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine
"Рок-виконання": Boygenius - Not Strong Enough
"Рок-альбом": Paramore - This Is Why
"Вокальний попальбом": Тейлор Свіфт - Midnights
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