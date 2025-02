"Греммі-2025": Бейонсе забрала головну нагороду, а дружина Веста прийшла повністю голою

У ніч проти 3 лютого в Лос-Анджелесі відгриміла 67-ма за рахунком музична премія "Греммі".

Знаменитості нарешті отримали омріяні статуетки. Зокрема, співачка Бейонсе вперше в кар'єрі перемогла у головній номінації "Альбом року". Тим часом у категорії "Пісня року" перше місце посів репер Кендрік Ламар. Усього виконавець забрав п'ять статуеток.

Що цікаво, вперше в історії "Греммі" пісня, що була створена штучним інтелектом, стала лауреаткою. Йдеться про трек Now and Then гурту Beatles.

На премії зірки дивували не лише своїми музичними досягненнями, а й неочікуваними появами. Урочисту церемонію відвідав репер Каньє Вест разом зі своєю дружиною. До Б'янки Цензорі однозначно була прикута увага, адже вона прийшла повністю голою.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі / Фото: Associated Press

Тим не менш, найбільше стежили за оголошенням лауреатів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з їхнім повним списком.

Повний список переможців "Греммі-2025"

"Альбом року": Бейонсе - Cowboy Carter

"Пісня року": Кендрік Ламар - Not Like Us

"Запис року": Кендрік Ламар - Not Like Us

Кендрік Ламар / Фото: Associated Press

"Найкраще музичне відео": Кендрік Ламар - Not Like Us

"Найкраща реп-пісня": Кендрік Ламар - Not Like Us

"Найкращий новий артист": Чаппелл Роан

Чаппелл Роан / Фото: Associated Press

"Найкращий реп-альбом": Doechii - Alligator Bites Never Heal

"Найкраще попвиконання дуетом / гуртом": Леді Гага та Бруно Марс - Die with a Smile

"Найкраще сольне попвиконання": Сабріна Карпентер – Espresso

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

"Найкращий вокальний попальбом": Сабріна Карпентер – Short n' Sweet

"Найкращий рок-альбом": The Rolling Stones - Hackney Diamonds

"Найкраща рок-пісня": Енні Кларк - Broken Man

Енні Кларк / Фото: Associated Press

"Найкращий танцювальний запис": Justice та Tame Impala – Neverender

"Найкраще R&B-виконання": Muni Long - Made for Me (Live on BET)

"Найкращий R&B-альбом": Кріс Браун - 11:11 (Deluxe)

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil теж подавала свою пісню на "Греммі-2025". Нещодавно стало відомо, чи перемогла вона у номінації Best Song For Social Change.

