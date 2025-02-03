"Греммі-2025": Бейонсе забрала головну нагороду, а дружина Веста прийшла повністю голою

Пропонуємо дізнатися, хто забрав омріяні статуетки.
У ніч проти 3 лютого в Лос-Анджелесі відгриміла 67-ма за рахунком музична премія "Греммі".
Знаменитості нарешті отримали омріяні статуетки. Зокрема, співачка Бейонсе вперше в кар'єрі перемогла у головній номінації "Альбом року". Тим часом у категорії "Пісня року" перше місце посів репер Кендрік Ламар. Усього виконавець забрав п'ять статуеток.
Що цікаво, вперше в історії "Греммі" пісня, що була створена штучним інтелектом, стала лауреаткою. Йдеться про трек Now and Then гурту Beatles.
На премії зірки дивували не лише своїми музичними досягненнями, а й неочікуваними появами. Урочисту церемонію відвідав репер Каньє Вест разом зі своєю дружиною. До Б'янки Цензорі однозначно була прикута увага, адже вона прийшла повністю голою.
Тим не менш, найбільше стежили за оголошенням лауреатів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з їхнім повним списком.
Повний список переможців "Греммі-2025"
"Альбом року": Бейонсе - Cowboy Carter
"Пісня року": Кендрік Ламар - Not Like Us
"Запис року": Кендрік Ламар - Not Like Us
"Найкраще музичне відео": Кендрік Ламар - Not Like Us
"Найкраща реп-пісня": Кендрік Ламар - Not Like Us
"Найкращий новий артист": Чаппелл Роан
"Найкращий реп-альбом": Doechii - Alligator Bites Never Heal
"Найкраще попвиконання дуетом / гуртом": Леді Гага та Бруно Марс - Die with a Smile
"Найкраще сольне попвиконання": Сабріна Карпентер – Espresso
"Найкращий вокальний попальбом": Сабріна Карпентер – Short n' Sweet
"Найкращий рок-альбом": The Rolling Stones - Hackney Diamonds
"Найкраща рок-пісня": Енні Кларк - Broken Man
"Найкращий танцювальний запис": Justice та Tame Impala – Neverender
"Найкраще R&B-виконання": Muni Long - Made for Me (Live on BET)
"Найкращий R&B-альбом": Кріс Браун - 11:11 (Deluxe)
Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil теж подавала свою пісню на "Греммі-2025". Нещодавно стало відомо, чи перемогла вона у номінації Best Song For Social Change.
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