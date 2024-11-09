"Греммі-2025": всі номінанти музичної премії

Переможці будуть оголошені 2 лютого 2025 року.
Стали відомі номінанти найпрестижнішої музичної премії "Греммі-2025". Церемонія вручення нагород відбудеться в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року після фінального голосування.
Усіх номінантів на "Греммі-2025" було оголошено в прямому ефірі. Цьогоріч найчастіше серед них фігурувало ім'я співачки Бейонсе – вона здобула 11 номінацій. Загалом у кар’єрі Бейонсе 99 номінацій на "Греммі", що робить її абсолютною рекордсменкою серед решти виконавців.
Також кількістю номінацій відзначилися зірки Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Post Malone і Charli XCX. Кожен з цих чотирьох артистів боротиметься за перемогу у семи категоріях.
Цікаво, що серед номінантів можуть бути присутні й українці. Як відомо, співачка Jerry Heil на "Греммі-2025" також подавала свою пісню "All Eyes On Kids" про незаконне викрадення дітей Росією. Композиція може потрапити у номінацію "Найкраща пісня для соціальних змін". До слова, переможців у цій категорії оголошують безпосередньо у день музичної премії. Тож, чи є там українська співачка та її пісня з потужним меседжем – дізнаємося вже 2 лютого наступного року.
Тим часом редакція ТСН.ua пропонує ознайомитися з усіма номінантами у кількох найпопулярніших категоріях "Греммі-2025".
Список номінантів
Альбом року:
André 3000 - New Blue Sun
Beyoncé - Cowboy Carter
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Charli XCX -Brat
Jacob Collier - Djesse Vol. 4
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
Запис року:
Beyoncé - Texas Hold ’Em
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
The Beatles - Now and Then
Charli XCX - 360
Kendrick Lamar - Not Like Us
Sabrina Carpenter - Espresso
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Пісня року:
Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
Billie Eilish - Birds of a Feather
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
Taylor Swift - Fortnight (ft. Post Malone)
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Kendrick Lamar - Not Like Us
Sabrina Carpenter - Please Please Please
Beyoncé - Texas Hold ‘Em
Найкращий новий артист:
RAYE
Benson Boone
Teddy Swims
Sabrina Carpenter
Doechii
Khruangbin
Chappell Roan
Shaboozey
Найкраще сольне поп-виконання:
Beyoncé - Bodyguard
Sabrina Carpenter - Espresso
Charli XCX - Apple
Billie Eilish - Birds of a Feather
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Найкращий рок-альбом:
The Black Crowes - Happiness Bastards
Fontaines D.C. - Romance
Green Day - Saviors
Idles - TANGK
Pearl Jam - Dark Matter
The Rolling Stones - Hackney Diamonds
Jack White - No Name
Найкращий поп-альбом:
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
Ariana Grande - Eternal Sunshine
Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
Найкращий кліп:
Charli XCX - 360
Eminem - Houdini
A$AP Rocky - Tailor Swif
Kendrick Lamar - Not Like Us
Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight
Продюсер року:
Alissia
Dernst "D’Mile" Emile II
Ian Fitchuk
Mustard
Daniel Nigro
Загалом, "Греммі-2025" налічує 94 номінації. З усіма номінантами "музичного "Оскара" можна ознайомитися на офіційному сайті Grammy Awards.
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