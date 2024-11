"Греммі-2025": всі номінанти музичної премії

Стали відомі номінанти найпрестижнішої музичної премії "Греммі-2025". Церемонія вручення нагород відбудеться в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року після фінального голосування.

Усіх номінантів на "Греммі-2025" було оголошено в прямому ефірі. Цьогоріч найчастіше серед них фігурувало ім'я співачки Бейонсе – вона здобула 11 номінацій. Загалом у кар’єрі Бейонсе 99 номінацій на "Греммі", що робить її абсолютною рекордсменкою серед решти виконавців.

Також кількістю номінацій відзначилися зірки Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Post Malone і Charli XCX. Кожен з цих чотирьох артистів боротиметься за перемогу у семи категоріях.

Цікаво, що серед номінантів можуть бути присутні й українці. Як відомо, співачка Jerry Heil на "Греммі-2025" також подавала свою пісню "All Eyes On Kids" про незаконне викрадення дітей Росією. Композиція може потрапити у номінацію "Найкраща пісня для соціальних змін". До слова, переможців у цій категорії оголошують безпосередньо у день музичної премії. Тож, чи є там українська співачка та її пісня з потужним меседжем – дізнаємося вже 2 лютого наступного року.

Тим часом редакція ТСН.ua пропонує ознайомитися з усіма номінантами у кількох найпопулярніших категоріях "Греммі-2025".

Список номінантів

Альбом року:

André 3000 - New Blue Sun

Beyoncé - Cowboy Carter

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX -Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Запис року:

Beyoncé - Texas Hold ’Em

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

The Beatles - Now and Then

Charli XCX - 360

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

Пісня року:

Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish - Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Taylor Swift - Fortnight (ft. Post Malone)

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Please Please Please

Beyoncé - Texas Hold ‘Em

Найкращий новий артист:

RAYE

Benson Boone

Teddy Swims

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Chappell Roan

Shaboozey

Найкраще сольне поп-виконання:

Beyoncé - Bodyguard

Sabrina Carpenter - Espresso

Charli XCX - Apple

Billie Eilish - Birds of a Feather

Chappell Roan - Good Luck, Babe!

Найкращий рок-альбом:

The Black Crowes - Happiness Bastards

Fontaines D.C. - Romance

Green Day - Saviors

Idles - TANGK

Pearl Jam - Dark Matter

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Jack White - No Name

Найкращий поп-альбом:

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Найкращий кліп:

Charli XCX - 360

Eminem - Houdini

A$AP Rocky - Tailor Swif

Kendrick Lamar - Not Like Us

Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight

Продюсер року:

Alissia

Dernst "D’Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Загалом, "Греммі-2025" налічує 94 номінації. З усіма номінантами "музичного "Оскара" можна ознайомитися на офіційному сайті Grammy Awards.

