Григорій Чапкіс помер: біографія легендарного хореографа та судді шоу "Танці з зірками"

Знаменитий танцівник пішов з життя у віці 91 року.

Новина про смерть українського хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса сколихнула весь український шоубізнес.

Артист захоплював своєю жагою до життя, він пережив голод, війну та репресії, але зумів підкорити сцену й досягнути визнання. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати біографію зірки.

Григорій Чапкіс, справжнє прізвище якого Чаопеску, народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі у великій родині - передостанній з сімох дітей. Від самого ранку батьки відпускали хлопчика гуляти і лише ввечері забирали додому – саме там, на вулиці, його й навчили водити хороводи.

У 40-х, коли почалася війна, родина майбутньої зірки переїхала до Казахстану, а потім до Києва. Юнаком Чапкіс працював будівельником на відбудові Хрещатику, а першу освіту здобув у залізничному училищі.

instagram.com/tanci1plus1

Танцювати знаменитість почав у 10 років. Зірка розповідав, що 1946 року бачив Сталіна та навіть сидів у нього на колінах, а також подарував йому наручний годинник.

Вже у 20 Григорій Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка. Від 1955 року знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського. Чапкіс неабияк пишався, що 27 років пропрацював з такою видатною людиною.

У 1973-1988 роки зірка керував концертно-танцювальним залом "Юність", в 80-і був заступником директора Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. Від 1988-го до 1990 року Григорій Миколайович жив у Італії. Втім, повернувся до Києва.

Популярність стрімко пішла вгору, коли Чапкісу було 76. Саме в цьому віці він вперше сів у суддівське крісло шоу "Танці з зірками". Попри поважний вік, знаменитість неодноразово виходив на паркет та приголомшував своїми "па".

пресслужба каналу "1+1"

Десятки справ, репетиції та публічні заходи, він створює власну хореографічну школу та викладає в університеті культури. Аби встигнути все, їздить за кермом. Водійський стаж Чапкіса - понад 70 років. Його енергійність і запал надихали мільйонів.

Артиста не раз запитували, який його еліксир молодості? Він зізнався, що залишатися у формі йому допомагає - постійний рух і жінки. Зірка був одружений 4 рази та має двох дітей. З першою своєю дружиною - танцівницею Людмилою - він пішов під вінець у 28. Разом вони прожили чверть століття, виховали дочку та розлучилися. Другою дружиною хореографа стала його учениця - Наталя, яка народила йому сина. Проте поїхала по роботі до Америки та повертатися не захотіла.

instagram.com/gregory_chapkis

Чапкісу було 60, коли він наважився на шлюб втретє. Стосунки з Аллою тривали понад 20 років. Останні з яких вони лише ділили житлову площу та практично не розмовляли. Остання обраниця зірки Міла була молодша від хореографа на 52 роки. Вони познайомилися в ювелірному магазині. Чапкіс вирішив придбати каблучку, закашлявся, а директорка - запропонувала йому пігулку. Чоловік залишив візитку і на наступний ранок отримав дзвінок. Закохані одружилися 2020 року.

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facebook.com/grigoriy.chapkis

Наприкінці 2020-го знаменитість тривалий час хворів. Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

instagram.com/gregchapkis

Наприкінці січня в інтерв’ю ТСН.ua Чапкіс розповів, що його стан був невтішний. Згодом артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги. Також Григорій Миколайович сильно схуднув. Син зірки показав відео з батьком, який ледь розмовляв, та попросив молитися за Григорія Миколайовича.

Редакція сайту висловлює співчуття рідним щодо важкої втрати.

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