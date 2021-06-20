Григорій Чапкіс станцював свій останній вальс з донькою у лікарні: "Майже був непритомний"

Донька зірки розповіла про останній танець легенди.

Днями легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі у Києві.

91-річний зірка мав неймовірну жагу до життя та танцював до останнього. Донька знаменитості Лілія розповіла у "Світському житті", що свій останній вальс Григорій Миколайович виконав саме з нею у лікарні.

"Він був уже майже непритомний. Я йому поставила вальс і він раптом ожив і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже безжиттєво. Він розумів, що це я і з ним робила рухи вальсу. Він поклав руку на груди і сказав: "А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", – пригадала зі сльозами на очах Лілія Чапкіс.

"Світське життя"

Зі свого боку, син легенди, хіпхопер Грег поділився батьківськими настановами.

"Бути гарною людиною. Ставитися до людей добре, відверто, чесно. У нас це в крові. Будемо продовжувати його справу", – зазначив хореограф, який живе та працює в Америці.

Усе життя у ритмі танцю: з життя пішов відомий хореограф Григорій Чапкіс

Нагадаємо, родичка Григорія Чапкіса пригадала напутні слова хореографа незадовго до смерті. Також розповів, яким був зірка, його колега.

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