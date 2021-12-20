Григорій Лепс офіційно розлучився з дружиною після 20 років шлюбу

59-річний шансоньє знову завидний холостяк.

Російський шансоньє Григорій Лепс офіційно розлучився з дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу.

Як передає Telegram-канал Super, засідання відбулося сьогодні, під час якого суд задовольнив позов Шапликової. До зали суду прийшов лише представник ексдружини Лепса, сам артист з усім погодився завчасно і на засіданні не з'явився, як і його ексобраниця.

Зазначимо, що новина про розлучення Григорія Лепса та Анни Шапликової з'явилася у ЗМІ більше тижня тому. Згодом у пресі почали писати, що шансоньє після цього двічі потрапив до лікарні і обидва рази – у дуже нетверезому стані. Подейкували, що артисту навіть знадобилася допомога психотерапевта.

Григорій Лепс з дружиною / instagram.com/gvleps

Згодом Лепс вийшов на зв'язок з шанувальниками і запевнив, що все, що про нього написали – неправда. Він підтвердив, що був у лікарні, однак лише один день. Допомога лікаря, за словами Лепса, йому знадобилася через погіршення стану здоров'я – в артиста був гіпертонічний криз.

Нагадаємо, Григорій та Анна познайомилися 2000 року. Через два роки Лепс та Шапликова одружилися. Подружжя виховує двох доньок та сина. Анна Шапликова стала для Лепса другою дружиною. Раніше він був одружений зі Світланою Дубинською.

Григорій Лепс з дружиною / instagram.com/gvleps

Нагадаємо, Григій Лепс у травні 2018 року незаконно відвідував окупований Крим. СБУ заборонила артисту в’їзд на територію України.

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