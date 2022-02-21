Григорій Лепс після розлучення закрутив роман з "Міс Львів-2018" – ЗМІ

Артист засвітився у компанії Наталії Болюх.

Російський шансоньє Григорій Лепс, який у грудні минулого року офіційно розлучився з дружиною Анною Шапликовою після 20 років шлюбу, схоже, вже відкритий для нових стосунків.

Так, декілька тижнів тому подейкували, що 59-річний артист закрутив роман із телеведучою Юлією Барановською. Про розповіла Ксенія Собчак у програмі "Вечірній Ургант".

Втім, днями виконавець засвітився у компанії українки, "Міс Львів-2018" та першої віце-міс "Україна Всесвіт" Наталії Болюх. У відео, яке шириться Мережею, Лепс сидить під час застілля поруч з Наталею, обіймає її та цілує. Артист, схоже, був напідпитку та використосував нецензурні слова.

Увага: на відео ненормативна лексика

Відомо, що Болюх 26 років. Вона працює економістом та займається моделінгом. Блогерка декілька років живе у Москві. Також Наталія брала участь у програмі російського пропагандистського "Першого каналу" – "На самом деле".

Та й сама білявка інтригує фоловерів щодо ймовірного роману зі співаком. Зокрема, у сторіз фотоблогу вона відповіла на запитання про улюбленого виконавця так: "Лепс, звичайно!".

Наталія Болюх / instagram.com/topnataliaa

Як пише видання "Високий замок", 2019 року львівська міс святкувала свій день народження у Москві в компанії друга Аліка Назаряна. Як виявилося, це пропутінський російський чиновник. Минулого року Наталія вийшла заміж, але за декілька місяців розлучилася. Обранцем красуні став один із заможних російських підприємців.

2019 року Болюх заявила: "Не вважаю, що володарці титулу "Міс Львів" має бути соромно їздити до Москви. Я українка. Україна єдина: від Львова до Донецька. Ми усі дружний народ".

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