Григорій Лепс розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Григорій Лепс розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

Дружина музиканта подала на розлучення.

Російський шансоньє Григорій Лепс розлучається зі своєю дружиною, Анною Шапликовою.

Пара прожила у шлюбі 20 років. Що саме стало причиною розлучення - наразі невідомо, втім, документи до суду подала саме Анна.

Розлучатися пара планує мирно, без конфліктів. Ділити майно та публічно з’ясовувати взаємини ексзакохані не збираються.

Григорій Лепс розлучається з дружиною / instagram.com/anna.leps

Зазначимо, судове засідання щодо їхнього розлучення заплановане на 20 грудня.

Нагадаємо, Григорій та Анна познайомилися 2000 року. Через два роки Лепс та Шапликова одружилися. Подружжя виховує двох доньок та сина.

Григорій Лепс розлучається з дружиною / instagram.com/anna.leps

Анна Шапликова стала для Лепса другою дружиною. Раніше він був одружений зі Світланою Дубинською.

Нагадаємо, Григій Лепс у травні 2018 року незаконно відвідував окупований Крим. СБУ заборонила артисту в’їзд на територію України.

Читайте також: