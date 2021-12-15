Григорій Лепс розлучається з дружиною: відомо, яке багатомільйонне майно ділитимуть екси

Судове засідання відбудеться вже за декілька днів.

Нещодавно стало відомо про те, що російський шансоньє Григорій Лепс розлучається зі своєю дружиною Анною Шапликовою.

На розлучення подала саме обраниця музиканта. Пара була у шлюбі близько 20 років і за цей час нажила багатомільйонне майно. Стало відомо, що доведеться ділити ексам. Як пише Super.ru, зі спільно нажитого у Анни є квартира у центрі Москви площею 300 метрів в квадраті. Її ціна не менше 230 млн рублів (84 млн гривень – Ред.). Зі свого боку, Лепс має квартиру поряд у ЖК преміум-класу, придбану три роки тому, і 4,2 га землі на Волзі в Тверській області. Крім того, співак – власник двох маєтків за містом.

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Також Григорій співвласник бренду оптики, ресторану "Рюмка водки" і має свій ювелірний дім.

Судове засідання щодо розлучення колишніх закоханих заплановане на 20 грудня. Кажуть, що розлучатися пара планує мирно і без конфліктів.

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