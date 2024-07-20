Григорій Решетнік на тлі вбивства Ірини Фаріон публічно звернувся до українців: "Будьте свідомими"

Ведучий наголосив на важливості національної свідомості.
Український ведучий Григорій Решетнік після новини про вбивство громадської діячки та професорки Ірини Фаріон, на що вже відреагували його зіркові колеги, звернувся до українців.
Так, у своєму фотоблогу знаменитість на тлі останніх подій вирішив закцентувати увагу на мовному питанні українського суспільства. Решетнік закликав вивчати та спілкуватися українською в побуті та публічному просторі, адже це – основа для подальшого існування України.
"Спілкуйтеся українською. Вчіть українську. Я все розумію, але українська – це основа нашої держави, нашої сили. Спілкуйтеся українською принаймні з вашими дітьми заради них, аби вони спілкувалися рідною мовою. Якщо ви хочете тут жити, плануєте повертатися, є українська мова, тому що діти вже англійську вчать і спілкуються, а українську досі не вивчили з батьками. Нарешті настав час бути свідомими. Стільки вже всього пережили, ну невже не зрозуміло. Попереду ще стільки викликів. Мова – основа основ. Українською звучить серце України. Будьте свідомими, прошу!", - наголосив Григорій.
Водночас шоумен поцікавився думкою юзерів, чи посилять цю мотивацію останні події, натякаючи на умисне вбивство Ірини Фаріон, яка славилася своїми радикальними патріотичними настроями й постійно закликала плекати українську мову, культуру й свідомість.
"А ви як вважаєте? Останні події якось вплинуть на свідомість людей? Вони (окупанти - прим. ред.) знищують людей, знищують українську мову, знищують нас, українців…", - додав до роздумів ведучий.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною приголомшили, скільки грошей їм вдалося назбирати для зруйнованої окупантами дитячої лікарні "Охматдит".
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