Григорій Решетнік на тлі вбивства Ірини Фаріон публічно звернувся до українців: "Будьте свідомими"

Український ведучий Григорій Решетнік після новини про вбивство громадської діячки та професорки Ірини Фаріон, на що вже відреагували його зіркові колеги, звернувся до українців.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість на тлі останніх подій вирішив закцентувати увагу на мовному питанні українського суспільства. Решетнік закликав вивчати та спілкуватися українською в побуті та публічному просторі, адже це – основа для подальшого існування України.

"Спілкуйтеся українською. Вчіть українську. Я все розумію, але українська – це основа нашої держави, нашої сили. Спілкуйтеся українською принаймні з вашими дітьми заради них, аби вони спілкувалися рідною мовою. Якщо ви хочете тут жити, плануєте повертатися, є українська мова, тому що діти вже англійську вчать і спілкуються, а українську досі не вивчили з батьками. Нарешті настав час бути свідомими. Стільки вже всього пережили, ну невже не зрозуміло. Попереду ще стільки викликів. Мова – основа основ. Українською звучить серце України. Будьте свідомими, прошу!", - наголосив Григорій.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Водночас шоумен поцікавився думкою юзерів, чи посилять цю мотивацію останні події, натякаючи на умисне вбивство Ірини Фаріон, яка славилася своїми радикальними патріотичними настроями й постійно закликала плекати українську мову, культуру й свідомість.

"А ви як вважаєте? Останні події якось вплинуть на свідомість людей? Вони (окупанти - прим. ред.) знищують людей, знищують українську мову, знищують нас, українців…", - додав до роздумів ведучий.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною приголомшили, скільки грошей їм вдалося назбирати для зруйнованої окупантами дитячої лікарні "Охматдит".

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