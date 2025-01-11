Григорій Решетнік назвав принципи виховання трьох синів і дав пораду всім батькам

Український ведучий Григорій Решетнік поділився власними секретами виховання дітей.

Знаменитість з дружиною Христиною мають трьох синів. Тож не дивно, що підписники регулярно цікавляться темою батьківства у зірки. І цього разу Григорій поділився головними правилами, як виховує хлопців. Одним з ключових для родини Решетніка є любов і повага. На думку ведучого, саме вони і є основою здорового майбутнього дітей.

"По-перше, я дуже сильно їх люблю. І це, вважаю, основа. Також поважаю їх, їхні звички, примхи, бажання, абсолютно різні прояви поведінки", - розповів Григорій у фотоблогу.

Крім того, шоумен звернувся до всіх батьків і дав важливу пораду. Решетнік закликав приділяти підліткам значної уваги, якої вони потребують. І пояснив це не лише користю для дітей, але й для батьків, бо діти дуже швидко виростають.

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Але, найголовніше, для дітей – це ваша увага, дорогі батьки. Знаходьте час, цікавтеся ними, проводьте час разом – ви не уявляєте, наскільки це важливо для кожної дитини відчувати себе потрібною. Вони дуже швидко ростуть – не встигнете кліпнути оком, як вони не потребуватимуть ваших порад. Будуть самостійними та самі вирішуватимуть, як їм жити. Тому насолоджуйтесь кожним моментом, коли ви разом", - наголосив ведучий.

Зірковий батько зізнався, що насправді ще йому допомагають чіткі принципи. Так само він навчає своїх своїх синів дотримуватися слова, не боятися проявляти ініціативу й бути людяними.

"А щодо принципів: я дуже принципова, іноді навіть вперта людина, тому вчу їх також бути відданими своїм словам, вчинкам, переконанням. Вміти брати ініціативу та не боятись нести відповідальність за себе та інших! І завжди, попри усі обставини, залишатися людьми: добрими, чуйними та емпатичними", - зізнався Григорій.

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець показав своїх двох дітей, які повернулися з-за кордону до нього.

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