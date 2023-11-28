Григорій Решетнік ніжно привітав сина з триріччям і розсекретив, що йому подарував

Сьогодні, 28 листопада, син українського телеведучого Григорія Решетніка Саша святкує свій день народження.

Хлопчику виповнилося три роки. З цієї нагоди Григорій разом з дружиною Христиною організували Саші справжнє свято вдома. Подружжя прикрасило кімнату кульками та вручило подарунки. Серед них можна помітити велику колекцію іграшкових машинок. Вочевидь, хлопчик є прихильником різноманітних автівок.

На відео трирічний Сашко сором'язливо усміхається, поки його цілують і вітають батьки.

Водночас прихильників розчулив вітальний підпис, який шоумен з дружиною залишили під відео у фотоблогу.

"Три рочки нашому третьому синочку. Сашуню, ти наше маленьке, талановите та добре щастя. Дуже сильно любимо тебе", - замилувала родина Решетніків.

Григорій Решетнік разом з дружиною зворушливо привітали сина з днем народження

Це відео викликало у коментарях дуже зворушливі емоції. Прихильники щиро привітали родину та їхнього найменшого сина Сашка.

Вітаємо Сашуню! Нехай росте здоровим та щасливим хлопчиком

Вітаємо всю родину з таким чудовим святом. Сашуні всього найкращого на життєвому шляху

Найщиріші вітання імениннику та батькам! Щасливої долі під мирним небом

Дай Боже всім діткам зростати в такій безмежній батьківській любові, щоб завжди були поруч тато з мамою. Нехай щастить у всьому вашому малюку

Нагадаємо, нещодавно день народження донечки відсвяткувала американська світська левиця Періс Гілтон. Бізнесвумен разом із сином Феніксом показала, як святково облаштувала будинок до появи новонародженої Лондон.

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