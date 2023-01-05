Григорій Решетнік похизувався романтичною подорожжю з дружиною: "Тепер повертаємося до синів"

Телеведучий Григорій Решетнік поділився, що вони з дружиною вирішили побути на одинці, тож поїхали до Львова.

Там закохані провели три дні наодинці, адже синів пара із собою не брала. Григорій і Христина гуляли вулицями Львова та насолоджувалися одне одним.

Решетнік переконаний, що для стосунків партнерам, в яких є діти, варто проводити деякий час лише удвох.

"Закінчується наша 3-денна романтична подорож до Львова. Гуляли містом і насолоджувалися спілкуванням одне з одним. Дуже важливо для стосунків часом залишатися наодинці", - поділився Решетнік.

Григорій Решетнік із дружиною у Львові / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нині пара вже повернулася до Києва. За словами Решетніка, далі вони будуть проводити час із синами та розважати їх під час канікул.

"Тепер повертаємося до синів, аби решту канікул провести з ними та хоч трішки розрадити їх", - поділився ведучий.

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