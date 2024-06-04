Григорій Решетнік показав підрослого сина і ніжно привітав його з 7-річчям

Український ведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина розповіли про свято у родині.

Сьогодні, 4 червня, день народження святкує син подружжя – Дмитро. Хлопчику виповнилося сім років. З цієї нагоди Григорій з коханою зробили імениннику сюрприз і завчасно підготували кульки з принтом футбольних м'ячів і тістечко зі свічкою у вигляді цифри. До слова, Дмитро є прихильником футболу, тому у кадрі постає у спортивній формі.

Син Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також у фотоблогу Решетніки присвятили допис сину, в якому показали архівні кадри з Дмитром. І залишили для нього теплі привітання.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Наш маленький-дорослий синочок, з Днем народження. Дімоша, залишайся таким амбітним, працелюбним хлопчиком і сміливо крокуй назустріч своїм мріям! Любимо тебе сильно всією сім'єю", - замилували зіркові батьки.

Свої побажання для іменинника вже висловили і юзери, які здивувалися, як швидко підріс хлопець.

Не віриться, що вже такий дорослий, вітаємо! Нехай росте щасливим хлопчиком

Не віриться, що Дімі вже сім. Пам'ятаю, який він маленький в садочок прийшов, а зараз вже такий дорослий

Вітаємо Дімулю з Днем народження! Здоров'я йому міцного, щасливого дитинства під мирним небом і обов'язково великих досягнень у футболі

Нагадаємо, нещодавно співак Олег скрипка розсекретив, які подарунки отримав від близьких на свій ювілей.