Григорій Решетнік показав свого підрослого сина й ніжно привітав його з 11-річчям

Український ведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною розповіли про свято у родині.

Сьогодні, 16 квітня, їхній син Іван святкує день народження. Хлопцю виповнилося 11 років. З цієї нагоди зіркові батьки опублікували допис на своїх сторінках, де показали, як швидко виріс іменинник. Зокрема, порівняли його світлину з дитинства та зроблену зараз. Також на фото помітно, як родина Решетніка привітала Івана зранку. Вочевидь, перед школою на хлопця чекав святковий торт і кульки.

Син Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"11 років. Ущипніть нас, не віриться, що уже такий дорослий наш Іван! Синку, пишаємось тобою і знаємо, що у тебе все в житті вдасться, бо ти – дуже талановитий та добрий хлопець! Пам'ятай, що ми завжди поруч! Тато, мама та брати. Любимо сильно", - написало щасливі батьки Івана.

У коментарях юзери долучилися до привітань та побажали Івану Решетніку щасливої долі під мирним небом:

Боже, який дорослий вже. Не віриться, з іменником вас

Вітаємо Івасика! Здоровʼя та щасливого дитинства у вільній Україні!

Чудово хлопця, класного Ванюшку, вітаємо з днем народження! Зростайте здоровим там щасливим!

З іменинником! Нехай буде здоровий, щасливий і під мирним небом!

Нагадаємо, днями співачка Алла Пугачова також відсвяткувала день народження. Так, з ювілеєм її привітало чимало зіркових колег. Зокрема, співачка Софія Ротару показала, який вигляд російська виконавиця мала в молодості й привітала її.

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