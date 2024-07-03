Григорій Решетнік показався на відпочинку з усією родиною й розсекретив де саме вони зупинилися

Український ведучий Григорій Решетнік показав, як минає його відпустка з великою родиною.

Так, шоумен з дружиною Христиною та всіма трьома дітьми завітали до українських Карпат. Вони заселилися в готель і насолоджуються різноманітними видами розваг. Зокрема, куштують традиційні смаколики, ходять у басейн і милуються природою довкола під час родинних прогулянок. Також обраниця Григорія показала, як їхні сини тішаться на батутах, а вона сама випробувала для себе нове заняття – цвяхостояння з йогою.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Всі запитують, що можна в горах робити з дітьми: спати, їсти і відпочивати (тут значно спокійніше, ніж в столиці). Плавати в басейні, засмагати, ходити в сауну, СПА, стрибати на батутах і грати в футбол, квести, ігри в дитячій кімнаті, гуляти і дихати свіжим повітрям, кататися на велосипедах, підійматися на підйомниках в гори, колесо огляду, водоспади… Гори – це кайф", - написала Христина Решетнік.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Тим часом Григорій поділився романтичним контентом з дружиною й показав, як вони проводять час без дітей наодинці.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

До того ж такі літні пригоди у Карпатах для родини стали традицією. За словами подружжя, коли вони вперше стали батьками Івана, вони поїхали з ним у гори. Тож, тепер вже у більшому складі вони приїздять сюди щорічно на відпочинок.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік висловися про свою "бронь" від мобілізації, якою йому часто дорікають юзери.

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