Григорій Решетнік з дружиною приголомшили сумою, яку вони зібрали для постраждалих в "Охматдиті"

Український ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною долучилися до допомоги постраждалим внасідок масованої російської атаки 8 липня.

Так, пара у день влучання ворожого снаряду в "Охматдит" у Києві відкрила збір коштів для постраждалих. У результаті небайдужі підписники задонатили понад 1 млн грн всього лише за добу. Зіркове подружжя щиро подякувало за таку активність й повідомило, що зовсім скоро вони перекажуть кошти для закриття потреб зруйнованого медзакладу й опублікують детальний звіт.

Григорій Решетнік з дружиною Христиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Разом з вами ми зібрали 1 млн грн за один день для дітей з "Охматдиту". Дуже дякуємо вам за довіру. Ці кошти дуже необхідні для дітей. Впевнена, що вони врятують багатьох. Дякуємо від щирого серця! Разом ми сила! Ви – неймовірні! Переможемо. Детальний звіт незабаром", - подякувало подружжя у фотоблогу.

У коментарях фани подякували Христині та Григорію за ініціативу та небайдужим громадянам за єднання задля благодійних цілей.

У нас справжні люди з великим серцем. І нас ніякому не зламати, наш ворог хіба що зламає об нас свої зуби

Дуже дякую, українці – сила

Україна – це наші люди, наш дух нації, наша віра у перемогу. Разом ми реально сила

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук також задонатив і розкрив, скільки "Океан Ельзи" перерахував коштів у благодійний фонд "Охматдиту".

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