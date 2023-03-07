Григорій Решетнік присвятив проникливий вірш полоненому бійцю ЗСУ, якого розстріляли окупанти

Шоумен написав авторські рядки.
Новина про розстріляного полоненого бійця ЗСУ так сильно зачепила телеведучого Григорія Решетніка, що він вирішив присвятити вірш герою.
Проникливими рядками про загиблого воїна шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram. У своєму творі Решетнік назвав погляд захисника "символ боротьби незламного народу", а окупантів - "падлючими руськими мразями", на яких чекає лише пекло.
Підписників телеведучого приголомшили та дуже зворушили рядки про загиблого героя. Під дописом з'явилися коментарі фанів: "Як боляче", "Який гарний вірш", "Влучні слова! Світла вічна пам'ять герою".
Нагадаємо, що 6 березня російські окупанти виклали у Мережу моторошні кадри, на яких розстрілюють українського полоненого військового після його слів "Слава Україні!". Жахливі кадри зі звірствами росіян стали ще одним доказом воєнних злочинів армії рф.
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