Григорій Решетнік провів лінійку своїх синів і зізнався, з ким із зіркових дітей вони навчатимуться

Дві відомі зірки відвели своїх синів до однієї школи у Києві.

Український ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною завітали на свято Першого дзвоника до своїх трьох синів.

У своєму фотоблогу щасливе подружжя поділилося радісною звісткою – сьогодні, 2 вересня, одразу всі їхні діти пішли до школи. Зокрема, 11-річний Іван – до 5 класу, 7-річний Дмитро став першокласником, а ось наймолодший Сашко поки що навчатиметься у групі дошкільнят. До слова, це була мрія 3-річного хлопчика – піти навчатися до школи разом зі старшими братами.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Ну нарешті цей день настав. Наш дорослий п'ятикласник. Сашуня також пішов до школи в клас дошкільної підготовки. Не хотів в садок, мріяв вчитися, як брати, в школі. Познайомився з вчителями, обійняв маму і пішов сам до школи – дуже діловий. Сини – неймовірна любов для мами. Дивлюся на них і не вірю, що всі вони – мої. З Богом. Миру і нехай навчання буде легким", - замилувала Христина Решетнік.

Христина Решетнік з сином / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Син Григорія та Христини Решетніків / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Христина Решетнік з сином / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Водночас Григорій Решетнік зізнався, що на шкільній лінійці йому пощасливилося стати її ведучим зі школяркою. Так, у київській приватній школі знаменитість оголосив сотні школярам про початок нового навчального року, подякував ЗСУ і разом з усіма виконав гімн України. Окрім того, наприкінці свята на учнів чекав сюрприз у вигляді конфеті.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Мав честь не тільки бути присутнім як батько, а й вести свято першого дзвоника. І не забуваємо про найголовніше. Дякуємо нашим захисникам за те, що в українських дітей є можливість піти сьогодні до школи", - наголосив зірковий тато.

Ба більше, на святковій лінійці також були присутні двоє дітей Дмитра Монатіка, бо вони навчаються з синами Решетніка в одному навчальному закладі. Так, співак разом з вагітною втретє дружиною Іриною та подружжям Решетніків зробили світлину на згадку про цьогорічну урочисту лінійку їхніх синів.

Григорій і Христина Решетніки з Іриною та Дмитром Монатіками / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Дмитро Монатік з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також відвела свого сина до першого класу. І показала, як її чоловік військовослужбовець Андрій Федінчик вів хлопчика на святкову лінійку.

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