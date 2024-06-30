Григорій Решетнік різко відповів на хейт через "бронь" від мобілізації: "Це і є відповідальність"

Український ведучий Григорій Решетнік вирушив з великою родиною у відпустку.

У своєму фотоблогу зірка поділився кадрами з вокзалу й великими валізами. Тож, за деякий час ведучий, окрім побажань чудового відпочинку, отримав критику від підписників за те, що може вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон. Григорій вже відреагував на схожі коментарі й запевнив, що робить все чесно та відповідно до закону. Зокрема, є багатодітним батьком, сплачує податки та допомагає ЗСУ.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Я розумію і усвідомлюю всю актуальність цього запитання... Скажу наступне. Круто жити за законом і завжди дотримуватися його – це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за коханням і бажанням, ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити та залишатися в Україні – вірити в неї та її людей. Круто працювати та справно сплачувати податки, підтримуючи економіку. Круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щоденно не лише словом. Круто бути чесним і порядним – в цьому сила та щастя", - наголосив шоумен.

Зазначимо, на початку цього року Решетніка вже зупиняли працівники ТЦК на вокзалі в Одесі. Так, після огляду всіх необхідних документів, у ведучого не було виявлено правопорушень.

Нагадаємо, нещодавно ведучий ICTV Григорій Герман зізнався, чи має бронь від мобілізації.

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