Григорій Решетнік розсекретив, що будує двоповерховий будинок: "Це дуже дорого"

Український ведучий Григорій Решетнік розсекретив, що разом із дружиною Христиною розпочав будівництво двоповерхового будинку.

Наразі подружжя разом із синами живе в орендованій квартирі. Однак пара наважилася побудувати сімейне гніздечко. Як говорить шоумен, під час війни це доволі складний процес. Подружжя навіть не ставить термінів, коли нарешті завершиться будівництво, однак закохані вірять, що в них все вдасться і незабаром вони вже змінять квартиру на затишний будинок.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Ми, живучи на орендованій квартирі, прийняли рішення будувати будинок. Складно все вдається, це дуже дорого. Але поступово, як вдасться. Ми навіть терміни не ставимо, просто будуємо. Але це свідчить про те, що ми віримо в Україну, віримо в перемогу, тут хочемо заякоритися", - розповів ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Загалом, Григорій Решетнік будує двоповерховий будинок, який за розмірами буде понад 150 квадратів. Де саме – ведучий не розкриває, адже для нього важлива безпека сім'ї. До слова, будівництво наразі на стадії штукатурних робіт.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Будинок на стадії штукатурних робіт. Буде два поверхи. Трошки більше як 150 квадратів. Це котеджне містечко з охороною, безпека для мене дуже важлива. Я мрію про будинок, мати своє гніздечко", - додав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка відверто розповідала про їхні сварки. Христина зізнавалась, через що між ними можуть виникати непорозуміння.

Читайте також: