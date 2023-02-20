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Григорій Решетнік розвеселив Мережу, порівнявши 2-річного сина з Джо Байденом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
544
Час на прочитання
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Григорій Решетнік розвеселив Мережу, порівнявши 2-річного сина з Джо Байденом

Григорій Решетнік із сім'єю / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Шоумен поділився кумедним фотоколажем.

Телеведучий Григорій Решетнік не зміг пропустити хвилю жартів навколо візита президента США Джо Байдена до України.

Шоумен розвеселив шанувальників світлиною свого 2-річного сина Олександра, якого порівняв за американським лідером. На одній половині фотоколажу хлопчик позував в сонцезахисних окулярах та чорному комбінезоні, натомість, як з іншого боку було фото Байдена теж в окулярах та чорному пальто під час зустрічі в Києві.

"Коли весь день стежив за візитом Байдена", - жартома підписав фото Решетнік.

Гумор ведучого підняв настрій та розвеселив користувачів Мережі. Шанувальники доповнили жарт своїми коментарями.

  • Тобто Саша каже, що літаки все ж будуть? 
  • Ох і молодчик!
  • Літак і швидка для ЗСУ?
  • Чудовий! А як схожий!

Зазначимо, що 20 лютого Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Києві. На приїзд американського президента відреагували зірки українського шоубізнесу та знаменитості.

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Дата публікації
Перегляди
544
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