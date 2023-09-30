Григорій Решетнік шокував зізнанням про своїх синів: "Можливо, це нескромно звучить"

Ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік розповів про незвичний вихідний, який влаштував разом із дружиною для їхніх дітей.

Як відомо, у Решетніка та його дружини Христини троє синів – 10-річний Іван, 6-річний Дмитро і дворічний Олександр. Попри завантаженість на роботі, Григорій завжди знаходить час, аби провести його зі своїми нащадками. А за лаштунками шоу "Хто зверху?" Решетнік поділився, як якось з дружиною влаштував екскурсію дітям по Києву.

Тоді ж зірковий батько приголомшив, що його сини ніколи не їздили столичним метро.

"Ми поїхали з дітьми на Хрещатик, щоб показати спалену російську техніку. Щоб діти з дитинства розуміли, як наші військові відстоюють незалежність України, і росли справжніми патріотами. Сини дякували військовим, а ті дякували нам за те, що ми тримаємо нашу країну в тилу. Вийшло приємне спілкування. Але раптом у нас із дружиною виникла ідея проїхатися від Хрещатика до Арсенальної на метро. Можливо, це нескромно звучить, але наші сини ніколи не їздили в підземці. Діти були в захваті! Навіть не знаю, як передати їхню реакцію. Вони з нетерпінням чекали на поїзди, питали, як воно все працює під землею, як орієнтуватися в метро", -– розповів Решетнік.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

За словами зіркового батька, неабияке враження на синів справив довжелезний ескалатор на станції "Арсенальна" і діти дуже чекають, коли знову зможуть проїхати на метро.

Також Решетнік поділився, як він із синами ще полюбляє проводити дозвілля. Родина разом катається на роликах і самокатах, грає у футбол, влаштовує пікніки, прогулянки в парках, гонки на велосипедах, настільні ігри, лего, хованки, квести.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік зізнався, що вони з дружиною розмірковують про поповнення у родині. Так, подружжя мріє про донечку.

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