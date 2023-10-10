Григорій Решетнік у 13 річницю шлюбу з дружиною показав архівне фото з їхнього весілля

Ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетнік повідомив про важливе свято в його сім'ї.

Шоумен розповів, що він з дружиною Христиною святкує 13 річницю шлюбу. Тож з нагоди важливої дати, ведучий опублікував архівне фото зі свого весілля. На знімку ще зовсім молоді Христина та Григорій позували посеред дерев. Кохана шоумена була одягнена в пишну білу сукню, на її голові красувалась фата, а в руках вона тримала букет квітів. Тим часом щасливий Решетнік позував у чорному костюмі, обережно обійнявши дружину за талію.

"10.10.2010 - 13 років офіційно. Кохаю тебе сильно, а я тебе сильніше", - адресували одне одному Григорій та Христина.

Григорій та Христина Решетніки / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Зазначимо, Христина та Григорій Решетніки зіграли весілля 10 жовтня 2010 року. У шлюбі у них народилося троє синів – Іван, Дмитро і Олександр. Однак подружжя хоче знову стати батьками. Закохані мріють про донечку.

Нагадаємо, нещодавно голлівудське подружжя Джордж та Амаль Клуні святкували дев'яту річницю шлюбу. З нагоди свята актор зробив коханій символічний подарунок. Утім Амаль відверто зізналась, що презент вона не оцінила.

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