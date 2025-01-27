Григорій Решетнік уперше зізнався про відпочинок за кордоном під час війни і чому приховував це

Ведучий полетів до Домініканської Республіки з трьома дітьми та дружиною.
Український ведучий Григорій Решетнік зробив відверте зізнання.
Як виявилося, нещодавно він з дружиною Христиною та трьома дітьми літав за кордон на відпочинок. Так, раніше про подорож до Домініканської Республіки розповідала лише дружина зірки й у фотоблогу показувала лише їхніх синів. Утім, з часом з'ясувалося, що з ними також був і ведучий, але просто не хизувався цим фанам і був поза кадром. Про це Решетнік сам повідомив в інтерв'ю "Ранок у великому місті".
За словами знаменитості, його рішення не показувати жодних фото чи відео з відпочинку було обдуманим. Він пояснив, що хоч виїхав і легально як багатодітний батько, проте все одно не хотів зачепити почуття інших українців. Зокрема тих, хто через війну не може дозволити собі таку розкіш.
"Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості", - пояснив Григорій.
З такою ж позицією погодилася і обраниця шоумена. І водночас додала, що "зміна обстановки була потрібна їм і дітям".
Нагадаємо, поїздка до Домініканської Республіки зіркової родини не обійшлася без пригод. Так, ще на початку подорожі Христина повідомила, що у Польщі їх не хотіли впускати на кордоні. Блогерка назвала причину та який вихід вони віднайшли.
Читайте також:
- Дружина Тімура Мірошниченка потрапила до лікарні з серйозною травмою
- Зірка "Ліги сміху" Фіма Константиновський одружується вдруге і показав, як освідчився коханій
- Анна Трінчер просто на концерті вдарила танцівницю мікрофоном по обличчю