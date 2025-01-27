Григорій Решетнік уперше зізнався про відпочинок за кордоном під час війни і чому приховував це

Український ведучий Григорій Решетнік зробив відверте зізнання.

Як виявилося, нещодавно він з дружиною Христиною та трьома дітьми літав за кордон на відпочинок. Так, раніше про подорож до Домініканської Республіки розповідала лише дружина зірки й у фотоблогу показувала лише їхніх синів. Утім, з часом з'ясувалося, що з ними також був і ведучий, але просто не хизувався цим фанам і був поза кадром. Про це Решетнік сам повідомив в інтерв'ю "Ранок у великому місті".

За словами знаменитості, його рішення не показувати жодних фото чи відео з відпочинку було обдуманим. Він пояснив, що хоч виїхав і легально як багатодітний батько, проте все одно не хотів зачепити почуття інших українців. Зокрема тих, хто через війну не може дозволити собі таку розкіш.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості", - пояснив Григорій.

З такою ж позицією погодилася і обраниця шоумена. І водночас додала, що "зміна обстановки була потрібна їм і дітям".

Нагадаємо, поїздка до Домініканської Республіки зіркової родини не обійшлася без пригод. Так, ще на початку подорожі Христина повідомила, що у Польщі їх не хотіли впускати на кордоні. Блогерка назвала причину та який вихід вони віднайшли.

Читайте також: