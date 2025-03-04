Григорій Решетнік відправив 11-річного сина за кордон і назвав причину

Український ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною відправили сина Івана у подорож за кордон.

Так, 11-річний Іван без батьків полетів до столиці Великої Британії. У супроводі мовної школи хлопець вже відвідав визначні місця Лондона та похизувався побаченим рідним, подякувавши їм за можливість дослідити нову країну.

"Я це побачив нарешті. Дуже радий, що я тут. Біг-Бен класний. Дуже дякую, що відправили мене сюди. Тут так класно", - зазначив Іван.

Син Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Одним зі знімків шоумен поділився з фанами в Instagram. За словами Григорія, задовго до цієї подорожі син докладав максимум зусиль до навчання та здорового дозвілля, тому він з дружиною винагородив його старання та втілив давню мрію.

"Тато, як ти й казав – мрії здійснюються і я в Лондоні!" Іван мріяв про це дуже сильно, старанно вчився, займався спортом і ми вирішили подарувати йому такі канікули. Мовний шкільний табір. Перша самостійна подорож ще вчора такого маленького нашого Ванюші", - замилував Решетнік.

Син Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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