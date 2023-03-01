Григорій Решетнік відверто розповів про сварки з дружиною: "Інколи переходимо на підвищені тони"

Також ведучий пояснив, чому під час війни не вивіз сім'ю за кордон.

Телеведучий Григорій Решетнік відверто розповів про сварки з дружиною Христиною.

Зокрема, знаменитість зізнався, що іноді трапляються емоційні моменти, що вони з коханою сваряться. Часом навіть можуть перейти на підвищені тони. Утім, швидко намагаються примиритися, аби не псувати стосунки.

"Війна — це шалене випробування. У нас також бувають моменти, коли емоційно складно, інколи переходимо на підвищені тони, можемо з'ясовувати стосунки, а тут діти. Але потім якісь моменти, треба заспокоїтися, всім зараз складно", - розповів Решетнік в інтерв'ю шоу "Неймовірна правда про зірок".

Григорій Решетнік із дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Як зізнався Григорій, Христина дуже емоційна. Також сварки можуть виникнути через те, що не завжди кохана шоумена пунктуальна. А от Христині не подобаються деякі звички коханого, з якими вона намагається боротися.

"Христинка дуже емоційна. Вона вибухає одразу і все летить квартирою, потім заспокоюється. Потім складно зі зборами, з пунктуальністю", - поділився ведучий.

Також Решетнік прокоментував, чому його родина під час війни не їде за кордон, а залишається у Києві. Як пояснив шоумен, для них важливо у такі тяжкі часи бути разом.

Григорій Решетнік із сім'єю / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Емоційно це дуже складно. Але ми не вважаємо це геройством. Ми хочемо, аби родина була разом. Це дуже важливо, зважаючи, як війна вплинула на зіркові родини", - наголосив шоумен.

До речі, раніше Христина відповідала прихильникам, що їхня сім'я робитиме, якщо російські окупанти знову розпочнуть повторний наступ на Київ. За словами дружини Решетніка, вони залишаться у столиці та віритимуть у ЗСУ.

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