Григорій Решетнік відверто розповів про сварки з дружиною: "Інколи переходимо на підвищені тони"

Також ведучий пояснив, чому під час війни не вивіз сім'ю за кордон.
Телеведучий Григорій Решетнік відверто розповів про сварки з дружиною Христиною.
Зокрема, знаменитість зізнався, що іноді трапляються емоційні моменти, що вони з коханою сваряться. Часом навіть можуть перейти на підвищені тони. Утім, швидко намагаються примиритися, аби не псувати стосунки.
"Війна — це шалене випробування. У нас також бувають моменти, коли емоційно складно, інколи переходимо на підвищені тони, можемо з'ясовувати стосунки, а тут діти. Але потім якісь моменти, треба заспокоїтися, всім зараз складно", - розповів Решетнік в інтерв'ю шоу "Неймовірна правда про зірок".
Як зізнався Григорій, Христина дуже емоційна. Також сварки можуть виникнути через те, що не завжди кохана шоумена пунктуальна. А от Христині не подобаються деякі звички коханого, з якими вона намагається боротися.
"Христинка дуже емоційна. Вона вибухає одразу і все летить квартирою, потім заспокоюється. Потім складно зі зборами, з пунктуальністю", - поділився ведучий.
Також Решетнік прокоментував, чому його родина під час війни не їде за кордон, а залишається у Києві. Як пояснив шоумен, для них важливо у такі тяжкі часи бути разом.
"Емоційно це дуже складно. Але ми не вважаємо це геройством. Ми хочемо, аби родина була разом. Це дуже важливо, зважаючи, як війна вплинула на зіркові родини", - наголосив шоумен.
До речі, раніше Христина відповідала прихильникам, що їхня сім'я робитиме, якщо російські окупанти знову розпочнуть повторний наступ на Київ. За словами дружини Решетніка, вони залишаться у столиці та віритимуть у ЗСУ.
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