Григорій Решетнік виїхав з дружиною за кордон і показав зустріч з дітьми після тривалої розлуки

Український ведучий Григорій Решетнік виїхав за кордон навідати синів.

Так, раніше дружина ведучого Христина Решетнік перебувала з їхніми трьома дітьми на відпочинку на морі сама. Блогерка не стала розсекречувати, де саме вони перебувають. Втім, згодом кохана Решетніка без дітей повернулася до Києва, щоб провести з ним трохи часу наодинці. Зрештою, зіркова пара зі столиці вирушила разом назад до дітей.

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

За словами Григорія Решетніка, він не бачив дітей протягом півтора місяці. І відтепер вони возз'єдналися й готові у повному складі їхати додому й готуватися до шкільних буднів у Києві. На кадрах видно, як під час зустрічі зірковий батько радісно обіймає всіх трьох синів на тлі моря. До слова, Решетнік так само не став називати країну, де вони зараз.

"Приїхав забирати синів до школи. Не бачились півтора місяці. Це було дуже складно для мене, бо дуже люблю своїх Reshetnik Boys", - зазначив Григорій.

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно 40-річний Григорій Решетнік чесно відповів, чому не воює та чи має бронь від мобілізації.

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