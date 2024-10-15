Григорій Решетнік з дружиною показалися за кордоном і розсекретили мету поїздки: "Велика честь"

Пара поїхала до Праги наодинці без трьох дітей.
Український ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною похизувалися відпочинком за кордоном.
В Instagram подружжя поділилося, що вони прибули до Праги. У це місто їх привела важлива подія. Друзі зіркової пари обвінчалися й організували свято, на яке запросили найближчих родичів і друзів. Своєю чергою Григорій та Христина стали вінчальними батьками.
Сам обряд минув у невеликому храмі. Для відповідальної місії Христина обрала білосніжну сукню та підбори, а її чоловік Григорій – класичний костюм, який доповнювала бутоньєрка. Зірки разом з друзями у новому статусі попозували перед об'єктивом фотографа. І після завершення вінчання всі разом вони продовжили святкування у ресторані та вручили подарунки.
"Для нас дуже відповідально і велика честь стати вінчальними батьками наших друзів. Нехай вас оберігає Господь", - написало подружжя.
Крім того, після події Христина також показала кадри зі своєї прогулянки містом і дослідженням його архітектури.
Нагадаємо, влітку ведучий Григорій Решетнік показував, як за кордоном з трьома синами біля моря зустрічався.
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