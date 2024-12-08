Григорій Решетнік з дружиною та синами показав, як вони прикрасили ялинку: "Магія"

Український ведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною показали, як прикрасили квартиру перед зимовими святами.

Так, у фотоблогу Христина поділилася кадрами, як уся родина прикрашає штучну ялинку. Зокрема, до процесу долучилися й троє синів зіркового подружжя. Спочатку сімейство Решетніків прикрасило новорічне деревце гірляндою. А вже потім додало на гілочки червоних новорічних кульок. Крім того, на ялинці також можна помітити декоративні квіти у такому ж кольорі.

"Магія", - лаконічно написало подружжя.

Родина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Родина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Родина Григорія Решетніка / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У коментарях шанувальники поділилися своїми планами прикрасити ялинку й зробили родині компліменти. Зокрема, написали про трьох синів, які дуже швидко подорослішали.

Класна атмосфера

У цьому відео ідеально все: красива ялинка, прекрасна сім'я і неймовірна атмосфера

Такі вже великі хлопці

Христинко і Грішо, ви неймовірні. Найголовніше у житті – це сім'я, коли рідні поруч. Вважаю, що ви приклад в цьому

Нагадаємо, нещодавно вагітна дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина також хизувалася прикрашеною новорічною ялинкою в просторому будинку. Вона зізналася, від якого тренду відмовилася цьогоріч.

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