Григорій Решетнік з дружиною у День закоханих пригадали романтичну подорож до Парижа

Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина привітали своїх шанувальників з Днем святого Валентина.

Зіркове подружжя поділилася у Instagram спільним дописом, у якому пригадали подорож до Парижу. На архівній світлині Григорій та Христина позували на тлі Ейфелевої вежі 2010 року.

"З Днем святого Валентина! Любов це - усі випробування долі проходити разом! Люблю тебе", - написав під фото ведучий.

Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У відповідь шанувальники пари також привітали їх зі святом і зазначили, що Григорій та Христина для них приклад та одна з найміцніших пар українського шоубізнесу.

Стали ще красивішими! Беру з вас приклад!

Дуже гарна сім’я! Безмежної любові вам!

Ви приклад для багатьох.

Такі гарні!

Нагадаємо, співачка Alyosha також поділилася архівними фото з весілля з Тарасом Тополею. Артистка розвеселила фанів кумедними кадрами.

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