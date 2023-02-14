Григорій Решетнік з дружиною у День закоханих пригадали романтичну подорож до Парижа

Подружжя поділилася архівним фото.
Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина привітали своїх шанувальників з Днем святого Валентина.
Зіркове подружжя поділилася у Instagram спільним дописом, у якому пригадали подорож до Парижу. На архівній світлині Григорій та Христина позували на тлі Ейфелевої вежі 2010 року.
"З Днем святого Валентина! Любов це - усі випробування долі проходити разом! Люблю тебе", - написав під фото ведучий.
У відповідь шанувальники пари також привітали їх зі святом і зазначили, що Григорій та Христина для них приклад та одна з найміцніших пар українського шоубізнесу.
- Стали ще красивішими! Беру з вас приклад!
- Дуже гарна сім’я! Безмежної любові вам!
- Ви приклад для багатьох.
- Такі гарні!
Нагадаємо, співачка Alyosha також поділилася архівними фото з весілля з Тарасом Тополею. Артистка розвеселила фанів кумедними кадрами.
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