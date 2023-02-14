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Григорій Решетнік з дружиною у День закоханих пригадали романтичну подорож до Парижа

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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415
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Григорій Решетнік з дружиною у День закоханих пригадали романтичну подорож до Парижа

Христина та Григорій Решетніки / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Подружжя поділилася архівним фото.

Український телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина привітали своїх шанувальників з Днем святого Валентина. 

Зіркове подружжя поділилася у Instagram спільним дописом, у якому пригадали подорож до Парижу. На архівній світлині Григорій та Христина позували на тлі Ейфелевої вежі 2010 року. 

"З Днем святого Валентина! Любов це - усі випробування долі проходити разом! Люблю тебе", - написав під фото ведучий. 

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik
Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У відповідь шанувальники пари також привітали їх зі святом і зазначили, що Григорій та Христина для них приклад та одна з найміцніших пар українського шоубізнесу. 

  • Стали ще красивішими! Беру з вас приклад!
  • Дуже гарна сім’я! Безмежної любові вам!
  • Ви приклад для багатьох.
  • Такі гарні!

Нагадаємо, співачка Alyosha також поділилася архівними фото з весілля з Тарасом Тополею. Артистка розвеселила фанів кумедними кадрами. 

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Дата публікації
Перегляди
415
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