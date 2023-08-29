Григорій Решетнік з дружиною здійснили неочікувану мрію своїх синів: "Особлива радість"

Телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною здійснили несподівану мрію своїх трьох синів.

Як виявилося, діти пари давно мріяли побувати у київському метро, адже ніколи не спускалися до підземки. Тож зіркові батьки не стали зволікати та разом з хлопцями поїхали на невеличку екскурсію метрополітеном.

"Вперше в метро. Не знаю це добре, чи погано, але так сталося, що наші діти ніколи не були у метро… хоча я зі студентських років просто обожнював його - тут свій світ і своє життя кожного пасажира", - розповів в Instagram Решетнік.

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Родина проїхалася від станції "Хрещатик" до станції "Арсенальна". Телеведучий поділився світлинами з їхньої родинної поїздки у метро та сказав, що сини були просто у захваті від такої можливості. Хлопці з цікавістю розглядали усе довкола та дізнавалися нове про підземку.

Сини були в захваті від імпровізованої пропозиції здійснити їхню мрію, приїхавши з "Хрещатика" на "Арсенальну". Дмитро шукав легендарного Олександра Зінченко, який грає за Лондонський "Арсенал", а у Івана і Сашка розбігалися очі від побаченого. Дивувати дітей - це особлива радість. І я навіть не знаю, в кого з нас було більше щастя", - розповів Решетнік.

Григорій Решетнік з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

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