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Григорій Решетник замилував Мережу зворушливим відео із сплячим сином: "Моє щастя"

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Григорій Решетник замилував Мережу зворушливим відео із сплячим сином: "Моє щастя"

Григорій Решетник з синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Телеведучий Григорій Решетник показав себе у ролі турботливого тата.

На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник поділився дуже зворушливим відео зі своїм молодшим сином Олександром.

Дворічний хлопчик мило заснув на руках у зіркового батька. Аби не злякати малюка Григорій намагався лежати тихенько та не ворушитися.

"Моє щастя" - підписав відео з сином Решетник.

Милі кадри батька та сина не могли залишити Мережу байдужою. У коментарях шанувальники засипали Решетника компліментами їхній родині. 

  • Як мило! Відчувають тепло і любов!
  • Гришо, ви чудовий, люблячий батько!
  • Це так зворушливо! Обожнюю вашу родину!

Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик теж показала, як проводить час із підрослою донькою Діною - зіркова мама влаштувала справжній beauty-день.

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