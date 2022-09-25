Григорій Решетник замилував Мережу зворушливим відео із сплячим сином: "Моє щастя"

Телеведучий Григорій Решетник показав себе у ролі турботливого тата.
На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник поділився дуже зворушливим відео зі своїм молодшим сином Олександром.
Дворічний хлопчик мило заснув на руках у зіркового батька. Аби не злякати малюка Григорій намагався лежати тихенько та не ворушитися.
"Моє щастя" - підписав відео з сином Решетник.
Милі кадри батька та сина не могли залишити Мережу байдужою. У коментарях шанувальники засипали Решетника компліментами їхній родині.
- Як мило! Відчувають тепло і любов!
- Гришо, ви чудовий, люблячий батько!
- Це так зворушливо! Обожнюю вашу родину!
Нагадаємо, телеведуча Лілія Ребрик теж показала, як проводить час із підрослою донькою Діною - зіркова мама влаштувала справжній beauty-день.
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