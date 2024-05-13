Григорій Решетнік замилував рідкісними фото з батьками та тещею й здивував їхньою схожістю

Український ведучий Григорій Решетнік потішив шанувальників родинним контентом.

Так, ведучий привітав найважливіших для нього людей з Днем матері. Зокрема, у своєму фотоблогу Григорій показав низку світлин з батьками, які були зроблені у різний час. На зображеннях окрім мами й тата шоумена, присутні також тесть і теща. Щаслива родина постає в обіймах на різних локаціях.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Окрім того, Решетнік опублікував фото коханої при надії, коли свого часу вся їхня родина зібралася на чуттєву фотосесію. Тим самим привітав Христину зі статусом "супермами".

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Мої супермами. Люблю вас сильно! І хочу, щоб ви були щасливі! Також вітаю усіх мам зі святом! Любові вам!", - звернувся ведучий до родини та шанувальників.

У коментарях дружина Григорія подякувала йому за теплі слова. Тим часом підписники зазначили, що знаменитість має неймовірно чудову сім'ю, яка дуже схожа між собою:

Вас оточують красиві жінки, ви щасливчик!

У вас з Христиною такі схожі мами, що я плутаю, де чия

Ваші мами такі схожі

На деяких фото ваші мами, ніби сестри-близнючки

Дякую за привітання, у вас чудова та дружня родина!

Нагадаємо, нещодавно Потап, Лілія Ребрик, Тарас Тополя та інші зірки вперше за тривалий час показали своїх матусь і також ніжно звернулися до них з нагоди Дня матері.