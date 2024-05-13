Григорій Решетнік замилував рідкісними фото з батьками та тещею й здивував їхньою схожістю

Артист також пригадав вагітність дружини і зворушив кадрами.
Український ведучий Григорій Решетнік потішив шанувальників родинним контентом.
Так, ведучий привітав найважливіших для нього людей з Днем матері. Зокрема, у своєму фотоблогу Григорій показав низку світлин з батьками, які були зроблені у різний час. На зображеннях окрім мами й тата шоумена, присутні також тесть і теща. Щаслива родина постає в обіймах на різних локаціях.
Окрім того, Решетнік опублікував фото коханої при надії, коли свого часу вся їхня родина зібралася на чуттєву фотосесію. Тим самим привітав Христину зі статусом "супермами".
"Мої супермами. Люблю вас сильно! І хочу, щоб ви були щасливі! Також вітаю усіх мам зі святом! Любові вам!", - звернувся ведучий до родини та шанувальників.
У коментарях дружина Григорія подякувала йому за теплі слова. Тим часом підписники зазначили, що знаменитість має неймовірно чудову сім'ю, яка дуже схожа між собою:
- Вас оточують красиві жінки, ви щасливчик!
- У вас з Христиною такі схожі мами, що я плутаю, де чия
- Ваші мами такі схожі
- На деяких фото ваші мами, ніби сестри-близнючки
- Дякую за привітання, у вас чудова та дружня родина!
Нагадаємо, нещодавно Потап, Лілія Ребрик, Тарас Тополя та інші зірки вперше за тривалий час показали своїх матусь і також ніжно звернулися до них з нагоди Дня матері.