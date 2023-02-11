Григорій Решетнік запостив фото 2-річного сина, який показав грубий жест російським окупантам

Зірковий батько поділився кумедними світлинами молодшого сина.
Український телеведучий Григорій Решетнік потішив шанувальників кумедними світлинами свого молодшого сина Олександра.
На сторінці в Instagram зірковий батько розмістив серію фотографій, на яких зображений його молодший син, 2-річний Олександр. На фото хлопчик позує, одягнений у темно-синій комбінезон зі значком мапи України ліворуч на грудях. При цьому маленький Сашко показує жест "дуля" і усміхається.
Своєю чергою, Решетнік побачив у цьому жесті від сина повідомлення для російських окупантів:
"А ось вам, вороженьки наші. Олександр Решетнік гарантує територіальну цілісність України вже цього року!" - підписав кадр ведучий.
Своєю чергою, шанувальники Решетніка подякували йому за підняття настрою та зазначили, що дитина правду каже: "Дулю з маком їм, а не Україну! Маленький красунчик", "Маленький патріот. З такими дітьми - перемога точно буде за нами", "А що то за українець, як не вміє кацапу дулю загнути?", "Супер, маля і то знає. Зась вам вороги прокляті!".
Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетніка Христина показала, як провела час з трьома їхніми дітьми та насмішила фанів кумедними сімейними кадрами. Зазначимо, що у Решетників троє синів – 9-річний Іван, 5-річний Дмитро та дворічний Олександр.
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