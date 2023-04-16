Григорій Решетнік запостив миле фото з новонародженим сином на руках у день його 10-річчя

У родині телеведучого Григорія Решетніка сьогодні подвійне свято, адже вони святкують не лише Великдень, а й день народження сина.

Старшому сину шоумена Івану виповнилося 10 років. Григорій пригадав, яким був день, коли хлопчик тільки з'явився на світ. У Instagram ведучий поділився милим архівним фото, на якому новонароджений хлопчик лежав в нього на руках.

Григорій Решетнік з сином / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Також батько та син вирішили відтворити світлину 10-річної давнини - вони позувала у таких самих позах на новому фото. Вийшло кумедно, адже зараз дорослий Іван ледь вміщається в батька на руках.

Григорій Решетнік з сином / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Сьогодні нашому маленькому-дорослому Іванкові 10-ть років! Надзвичайно талановитий хлопчина: добрий, чуйний, відповідальний і працелюбний! Пишаюся та мрію, аби завжди був щасливий! Синку, любимо тебе - ти крутий", - привітав сина Решетнік.

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