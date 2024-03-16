Григорій Решетнік здивував сумою пенсії його тата та як отримав квартиру в елітному районі Києва

Український ведучий Григорій Решетнік розповів про квартиру в елітному районі Києва та розмір пенсії свого тата.

Так, ведучий чесно відповів, що поки не має коштів на власне житло. Тому він з дружиною та трьома дітьми живе в орендованій квартирі. Також Григорій поділився, що в основному всі гроші йдуть на розвиток його трьох синів.

"Ми зараз живемо в районі Новопечерських Липок. Орендуємо квартиру. Звідки гроші? Троє дітей. Навчання, гуртки... Для принципового розуміння – Григорій Решетнік настільки порядний, що він чесно заробляє гроші. Я живу за законом, заробляю гроші, жодних порушень закону. Це дуже важливо для мене. Так, ми живемо в орендованій квартирі, діти ходять у школу", – пояснив Решетнік в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Григорій Решетнік з родиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ведучий також зізнався, що пенсія його тата становить 2 тис. грн. І порівнюючи свої доходи з його, Григорій додав, що на його велику родину щомісяця витрачається значно більша сума, яка перевищує 100 тис. грн.

"У мого тата, який 40 років пропрацював за технічною освітою, зараз пенсія 2 тис. грн. На сьогодні на 2 тис. грн ти можеш зайти в супермаркет в Києві, купити їжу, яку три хлопці опанують або за вечір, або за два, тому що вони тільки поїли, встають і кажуть: "Тато, ми голодні". Тому це велика сума для звичайних людей. І я, по-перше, дуже щасливий, що можу дозволити своїм дітям і собі жити без розкоші, але не відмовляти в тих речах, які найнеобхідніші: навчання, харчування, одяг. Але це велика сума для звичайної простої української сім'ї", – поділився знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР у Львові, де він був зірковим тамадою.

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